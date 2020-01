De Niro és DiCaprio együtt játszanak Martin Scorsese következő filmjében

Robert De Niro is benne lesz Martin Scorsese új filmje, a Killers of the Flower Moon stábjában - derült ki a filmben szintén szereplő Leonardo DiCaprio szavaiból a hollywoodi színészcéh díjátadó gáláján, írta meg a Cinema Blend.

Hogy DiCaprio is játszani fog a 77 éves Scorsese új három, készülő filmje közül az elsőben, azt eddig is lehetett tudni, de hogy Scorsese szinte állandó, évtizedes alkotótársa, a tíz Oscarra jelölt Az ír főszereplője, Robert De Niro is, azt eddig nem. DiCaprio viszont azt mondta a gálán:

Mindkettejüktől rengeteget tanultam. Szerencsés vagyok, hogy alkotótársaimnak hívhatom őket, Bobot az Ez a fiúk sorsa, Martyt pedig a New York bandái óta. És hogy harminc évvel később újra együtt dolgozhatok Bobbal Martin Scorsese készülő drámájában, a Killers of the Flower Moonban, az igazi megtiszteltetés.

A filmről korábban hosszabban is írtunk: az ezúttal újra a mozik, és nem a Netflix számára készülő film David Grann újságíró 2017-es dokumentumregényének adaptációja, amely magyarul Megfojtott virágok címmel jelent meg. Egy gyilkosságsorozatot dolgoz fel, ami az 1920-as években történt Oklahomában. Ekkor találtak olajat az egyik indián törzs területén, és kezdetben úgy tűnt, hogy sikerül megegyezni velük. Az indiánoknak cserébe azért, mert belementek az olajkitermelésbe, akkora részesedést ígértek a haszonból, amivel Amerika leggazdagabbjai közé kerülhettek volna.

Csakhogy a megállapodás után különös gyilkosságsorozat kezdődött, az áldozatok mind a törzs tagjai közül kerültek ki. Több tucatnyi frissen meggazdagodott indiánt végeztek ki hidegvérrel, volt, akit fejbe lőttek, volt, akit megmérgeztek, volt, akinek felrobbantották a házát. A legtöbb gyilkosságért soha nem ítéltek el senkit. A vérengzést lehetővé tévő helyi rendőri korrupció országos botrányt dagasztott, és hozzájárult az FBI megalakulásához, ez lett az alapító J. Edgar Hoover első sikere. (Az ügyről ebben a cikkben írtunk részletesebben.)

Scorsese a hírek szerint emellett még dolgozik egy életrajzon Theodore Roosevelt amerikai elnökről, és egy dokumentumfilmen New York zenei életéről a hetvenes években.