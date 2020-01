Post Malone is keménykedik Mark Wahlberg új akcióvígjátékában

A rapper világsztár, Post Malone is játszik a Netflix új akcióvígjátékában, a Spenser Confidentalban: a sztori szerint ő is abban a börtönben ül, amelyikben a főszereplő Mark Wahlberg. A filmnek most megjelent az előzetese.

A Spenser Confidentalban Mark Wahlberg egy egykori rendőrt játszik, akit a korrupt társai felültettek, de miután kiszabadul a börtönből, visszatér az alvilágba, hogy megoldjon egy rejtélyes gyilkossági ügyet. Amiben segítségére van az új lakótársa is, akivel a szabadulás után kényszerül együtt lakni, miután korábbi életéből kidobták.

A filmet Mark Wahlberg most már szinte állandónak tekinthető rendezője. Peter Berg készíti, akivel ez az ötödik közös filmje A túlélő, a Mélytengeri pokol, A hazafiak napja és a 22 mérföld után. A forgatókönyvet Ace Atkins regénye alapján az a Brian Helgeland írja, aki Oscar-díjat kapott a Szigorúan bizalmasért, és akit Oscarra jelöltek a Titokzatos folyó című Clint Eastwood-filmért.

Post Malone nevét nem először írják ki film stáblistáján, de ettől még ez az első valódi filmszerepe: korábban a Pókember: Irány a Pókverzum című animációs filmben adta a hangját egy mellékszereplőnek.

A film március 6-án válik elérhetővé a Netflixen.