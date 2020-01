Billie Eilish is énekel az idei Oscar-gálán

Gal Gadot és Timothée Chalamet is feltűnik a februári gálán.

A világ jelenleg egyik legsikeresebb előadója, Billie Eilish is fellép az idei Oscar-gálán, írja a Variety. Az énekesnő pár nappal ezelőtt testvérével együtt összesen hat szobrot (bátyja lett az év producere) vihetett haza a Grammy-gáláról. Olyan előadók elől happolta el a díjakat, mint Beyoncé, Ed Sheeran, Ariana Grande vagy Taylor Swift. Eilish előadásáról egyelőre annyit lehet tudni, hogy "egy különleges fellépés lesz". (Már elindultak a találgatások arról, hogy esetleg az új James Bond főcímdalt fogja előadni.)

A tavalyi gálához hasonlóan idén sem lesz műsorvezető az Oscaron, de a show így sem lesz rövidebb, mert zenei előadások lesznek bőven, a legjobb betétdal jelöltjei most is elhangzanak majd. Billie Eilish mellett fellép még Cynthia Erivo a Harriet betétdalával (ő a legjobb színésznő díjáért is versenyez), Elton John a Rocketmanből énekel majd, Idina Menzel és Aurora pedig a Jégvarázs 2 egyik dalát adják elő. Randy Newman egy másik animációs filmből, a Toy Story 4-ből ad elő azoknak, akik ekkor még ébren tudnak maradni.

A díjátadókat és a különböző produkciók felkonferálóit idén is a tavalyi győztesek és a legnagyobb hollywoodi sztárok közül válogatták, többek között Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran és Kristen Wiig lesznek a színpadon. A tavalyi győztesek közül pedig Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King és Rami Malek ad át díjakat.

Az Oscar-gála február 9-én vasárnap lesz, magyar idő szerint inkább hétfő hajnalban.