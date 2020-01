Elszöktek Amerikába, hogy onnan segítsék Castrót

Röhrig Géza mint Jézus Krisztus, Marilyn Monroe utolsó napjai, és James Gandolfini feltámasztását is várhatjuk idén. Reméljük, hogy a magyar mozikban is.

Először az Indexen látható Olivier Assayas, A stylist és a Sils Maria felhői rendezőjének új filmje, a Wasp Network - Az ellenállók című dráma új előzetese. A film Havannában indul a kilencvenes évek elején. A pilótaként dolgozó René González ellop egy repülőgépet, és elrepül Kubából, maga mögött hagyva szeretett feleségét és lányát. Látszólag azért szökik el, hogy Miamiban kezdjen új életet. Nemsokára azonban más kubai disszidensek is követik, és szép lassan kialakítanak egy kémhálózatot. Az a feladatuk, hogy beépüljenek a szocialista köztársaságot megtámadni szándékozó kubai-amerikai terroristacsoportokba.

A Kubai Ötös történetét feldolgozó film igaz történeten alapul – a név Gonzálezt és más hírszerző tiszteket takarja, akiket 1998 szeptemberében tartóztattak le Floridában, és a későbbiek során kémkedés és más, illegális tevékenységek kapcsán ítéltek el.

Wasp Network- Az ellenállók - szinkronizált előzetes

A Velencei Filmfesztiválon is bemutatott film alapjául Fernando Morais The Last Soldiers of the Cold War című könyve szolgált. Olyan sztárokat láthatunk benne, mint Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas és Gael Garcia Bernal.

Fotó: IMDb

A Wasp Network - Az ellenállók február 20-tól látható a magyar mozikban.