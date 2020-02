Ingyen nézhető hat díjnyertes dokumentumfilm egy hétig

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Február 3. és 9. között öt többszörösen díjnyertes, egész estés dokumentumfilmet és egy rövidfilmet tesz elérhetővé a nemrégiben megalakult Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE). Ingyen nézhető a Gettó Balboa, a Könnyű leckék, a Nagyi projekt, a Puskás Hungary, a Drifter és a Mignon.

Fotó: ELF Pictures Könnyű leckék

A MADOKE pénteken tartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját Budapesten, ahol elhangzott: az egyesület célja népszerűsíteni a minőségi kreatív dokumentumfilmeket, megismertetni azokat a hazai és a nemzetközi közönséggel, valamint párbeszédet kezdeményezni az alkotók és a döntéshozók között – olvasható a szervezet közleményében.

Józsa László producer, a MADOKE elnöke elmondta, hogy a szervezet jelenleg már száz tagot számlál. Olyan neves alkotók is csatlakoztak, mint Almási Tamás, Sós Ágnes, Pálos György, Ferenczi Gábor vagy az On the Spot alkotói. Kiemelte, hogy a tagok közé nemcsak producerek, rendezők, operatőrök kerülhetnek, hanem forgalmazók és fesztiválszervezők is.

Zurbó Dorottya rendező, a szervezet elnökségi tagja hangsúlyozta: a szakmai egyesület lehetőséget ad arra, hogy a dokumentumfilmesek különböző generációi a fesztiválokon túl is találkozhassanak egymással és megismerhessék egymás munkáit. De céljuk a műfaj népszerűsítése is, ezért indítja útjára a szervezet hétfőn első, 5+1 filmes akcióját, és az év során több hasonló akciót is terveznek. A szakmai események mellett dokumentumfilmes brandet is építenek, a egyesület honlapján dokumentumfilmes sikereket és híreket is megosztanak majd, és a tagok profilja is felkerül a portálra.

Az egyesület honlapján a következő filmek érhetőek el (csak Magyarországról):

Gettó Balboa (r.: Bogdán Árpád, 2018)

Sipos Mihály, a nyolcadik kerület egykor rettegett alvilági figurája, egy végzetesnek tűnő lövésből felépülve számot vet bűnös életével. Napjainkban a kerület szegényebb sorban élő fiataljainak tart bokszedzéseket; missziójának mottója: “sporttal a drog ellen.” Tanítványai közül kiemelkedik a szorgalmas és tehetséges Szabó Zolika, aki válaszút előtt áll: vagy az éjszakai életet választja, vagy profi ökölvívó lesz és ringbe száll álmaiért. A film e két ember sorsát követi nyomon, az első edzésektől a világbajnoki övmeccs ringjéig.

Bogdán Árpád filmje 2018-ban elnyerte az Ake Dikhea? Roma Filmfesztivál legjobb filmjének járó díját; 2019-ben a legjobb dokumentumfilmnek és a legjobb operatőrnek járó Magyar Filmdíjat, valamint a Pekingi Filmfesztivál dokumentumfilmes szekciójának díját.

Könnyű leckék (r.: Zurbó Dorottya, 2018)

A Könnyű leckék egy gyönyörű, fiatal szomáliai menekült lány életét tárja elénk, aki a felnőtté válás küszöbén minden szálat el kell, hogy szakítson, ami hazájához köti, hogy új életet kezdhessen Magyarországon. A költői hangvételű filmben a leghétköznapibb szituációk során szembesülünk a legnagyobb tabukkal, ahogy a lány elindul az asszimiláció útján és lépésről lépésre elsajátítja az európai szokásokat. Édesanyja áll hozzá a legközelebb, ő segítette a szökését is, most mégis egyre nagyobb kulturális szakadék tátong köztük. Hogyan is mondhatná el neki a változásokat, amiken keresztül megy? Ez a belső vívódás és a feloldozás iránti vágy válik filmmé a vásznon és talán ez az egyetlen útja a vallomásnak is.

Zurbó Dorottya filmjének világpremierje 2018-ban a Locarnói Filmfesztivál Kritikusok Hete szekciójának versenyprogramjában volt, azóta számos nemzetközi fesztiválon szerepelt (Szarajevó FF, HotDocs, Thessaloniki FF, TIFF, Camden IFF) és 2019-ben elnyerte a Magyar Filmkritikusok Legjobb Dokumentumfilmnek járó díját, a ZagrebDox Movies that Matter díját a legjobb emberjogi filmért, a ZagrebDox zsűri különdíját a fiatal alkotók kategóriában valamint a Legjobb vágónak járó Magyar Filmdíjat.

Nagyi projekt (r.: Révész Bálint, 2017)

A film három fiatalember felnőtté válásának és nagymamáik múltjának története – egy tényleges és egy szimbolikus utazás formájában. Ahogyan a fiúk bebarangolják Európát, a nagyik – egy angol kém, egy náci németországi táncosnő és egy magyar kommunista holokauszt-túlélő – felelevenítik élményeiket, egy virtuális utazás is kibontakozik a huszadik század történelmébe.

Révész Bálint filmje 2017-ben megkapta a Dok Leipzig MDR filmdját, 2018-ban elnyerte a New Generation díjat a Tajvani Nemzetközi Filmfesztiválon, valamint a magyar filmkritikusok legjobb dokumentumfilmnek járó díját és a Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál Gyerekzsűrijének díját.

Drifter (r.: Hörcher Gábor, 2014)

Ricsit környezete folyton arra kényszeríti, hogy behúzza a kéziféket. De mint minden vagány srác, Ricsi sem akar megfelelni senkinek: otthagyja az iskolát, mert ő valaki szeretne lenni. Most, azonnal, 17 évesen. A jogsi nélküli illegális rodeók, a hajnalig tartó bulik, a rendőrök elöli futás és a szüleivel való állandó viták a hétköznapjai részévé válnak. Ricsi elhatározza, hogy kipofozza roncs BMW-jét a kertvégi disznóólból kialakított garázsban, hogy elindulhasson a vidék híres rally versenyén.

Hörcher Gábor alkotása átmenet a dokumentumfilm és a játékfilm között. A Drifter 2014-ben elnyerte a legjobb elsőfilmnek járó rangos IDFA-díjat, a zsűri különdíját a GoEast és a Docs Against Gravity filmfesztiválokon, 2016-ban pedig a legjobb magyar dokumentumfilmnek járó Magyar Filmdíjat.

Puskás Hungary (r.: Almási Tamás, 2009)

Látványos, érzelmekkel teli film Puskás Öcsiről a kispesti csibészről, a nagyszívű barátról, a legragyogóbb futballcsillagról. Agyonimádott, később üldözött sztár volt Magyarországon. Körbeutazta a világot, szinte mindent elért, amit a pályán lehetett. Imádják Spanyolországban, Görögországban, Ausztráliában a világon mindenfelé. Tisztelte más népek kultúráját, elfogadta szokásaikat, megtanulta nyelvüket, és mindeközben megmaradt magyarnak. Szerette az életet, és azt élte is az utolsó leheletéig. Ö lett a világ legismertebb magyarja.

Almási Tamás filmje számos elismerésben részesült, többek között 2010-ben elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját, a 41. Magyar Filmszemle Fődíját és az Art Mozi Egyesület Díját.

+1 Mignon (r.: Oláh Kata, Csukás Sándor, 2019)

Marika életének értelme a tánc. Hiába múlt el 80, szenvedélyesen imádja a süteményeket, plüssállatait, és szebbnél szebb csillogó ruháit. Ha fellépésről van szó ott van mellette János. Jöhet bármi: tangó, waltz, swing, cha-cha-cha. Ám Marika szenvedélye szomorú és sötét emlékeket rejt. Amikor megszólal a zene és ő színpadra lép és táncolni kezd, minden fájdalma elmúlik. Olyankor nem kell elveszett gyermekkorára gondolnia.

Oláh Kata és Csukás Sándor 28 perces rövidfilmje elnyerte a 2019-es BIDF Meztelen rövidség kategóriájának fődíját.