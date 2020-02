Nem reboot, folytatás lesz az új Indiana Jones-film

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy a BAFTA-gála után pár perces interjút adott a BBC-nek, és ebben többek között megerősítette, hogy Harrison Ford szerepelni fog az ötödik, éppen készülő Indiana Jones-filmben, ami nem újragondolása lesz a történetnek, hanem a folytatása. A nyilatkozatból az is kiderül, hogy egyelőre a forgatókönyvet pofozgatják, és ha ezzel kész lesznek, akkor indulhat a munka.

Arról, hogy a kincsvadász ötödik alkalommal visszatér, már a 2008-ben bemutatott Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című film után is szó volt, de csak 2015-ben kezdett el igazán formát ölteni a projekt. Az ötödik film 2019. júliusában került volna a mozikra, de először 2020 nyarára, majd 2020 júliusára tolták az időpontot. Ami biztos maradt, az a rendező személye, Steven Spielberg jegyzi majd ezt a filmet is, a forgatókönyvet illetően viszont voltak változások, valószínűleg ennek köszönhető a csúszás is. Cím egyelőre nincs, ahogyan a történetről sem árulták ek semmit.