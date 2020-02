Mellrákkal küzd a Beverly Hills 90210 színésznője

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Negyedik stádiumú mellrákja van Shannen Doherty színésznőnek, írja a CNN. A Beverly Hills 90210 Brendájaként is ismert színésznőnél 2015-ben diagnosztizáltak először mellrákot, de két évvel később még azt nyilatkozta, hogy a daganat visszahúzódott.

Doherty elárulta, hogy egy éve küzd újra a rákkal, miközben a karrierjét is folytatta, például szerepelt a Beverly Hills-rebootban, a BH90210-ben. Azt is elmondta, hogy nagyon megviselte, hogy miután kiderült, hogy ismét rákos, nem sokkal később elhunyt a sorozatból is ismert kollégája, Luke Perry, aki látszólag teljesen egészséges volt.