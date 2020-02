Bizarr egy film nőtt ki A nagy Lebowskiból

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Négy évvel ezelőtt írtunk róla először, most megérkezett végre az első angol nyelvű előzetes a The Jesus Rolls című filmhez, amit simán lehetne A nagy Lebowski folytatásának is hívni, ha legalább annyira gátlástalanok lennénk, mint az új film főszereplői. Ugyanis ennek az eredeti pederaszta tekése, Jesus Quintana a főszereplője, de más közös nincsen a Coen testvérek kultfilmjével.

Sőt, egészen bizarr módon más filmhez van köze: a The Jesus Rolls ugyanis az 1974-es francia vígjáték, a Gérard Depardieu főszereplésével készült Herék, avagy a tojástánc (franciául Les valseuses, angolul Going Places) remake-je. Bertrand Blier filmje két erkölcstelen figuráról szól, akik két és fél órán keresztül elvesznek mindent, amihez kedvük szottyan: pénzt, kocsikat, nőket.

Ugyanez történik most a The Jesus Rollsban is: az előzetes szerint Jesus Quintana (Turturro) kijön a börtönből, összefut a régi haverjával (akit Bobby Cannavale alakít), illetve egy nővel (Audrey Tatou), aztán hatalmas ramazurit csapnak, aminek során feltűnik még a filmben Susan Sarandon és Jon Hamm is. A filmet amúgy Turturro írta és rendezte is, hét év után ez az első játékfilmes rendezése a 2013-as Bérgavallér óta.

A filmet március 3-án fogják az Egyesült Államokban mozikban és VOD-szolgáltatókin bemutatni, de a premierje még tavaly októberben volt a római filmfesztiválon, aztán Olaszországban moziforgalmazásba is került (ezért volt először olasz előzetese is, amiből még nehéz volt összerakni a sztorit). Azt még nem tudni, hogy Magyarországon hogy tudjuk majd legálisan megnézni.