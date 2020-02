Az Élősködők lett a legjobb film, Phoenix és Zellweger a legjobb színészek

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Magyar idő szerint hétfő hajnalban átadták a 92. Oscar-gála díjait. Ez volt zsinórban a második olyan díjátadó, amit műsorvezető nélkül vezényeltek le, de ez semmit nem akasztott meg, a központi figurát mindig sikeresen helyettesítette egy-egy vendég vagy vendégpáros. Nem hiányzott a tradíciónak számító, az év filmjeit összefoglaló nyitómonológ sem, ezt tökéletesen megoldotta Janelle Monaé zenés előadása, és utána rögtön Steve Martin és Chris Rock marhulása.

Az első meglepetés az Élősködők díja volt, ami a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában nyert, és olyanokat ütött ki maga mellől, mint a Tőrbe ejtve vagy a Volt egyszer egy… Hollywood. Sőt, a rendező Bong Joon Ho a legjobb rendezés kategóriájában is megelőzte Martin Scorsesét, Quentin Tarantinót és Sam Mendest. A legjobb filmes győzelme pedig történelmi pillanat volt, és nem csak azért mert ez volt az első dél-koreai film, amit valaha jelöltek az Oscar történetében.

A legjobb filmnek járó díjnál Bong Joon Ho rövid köszönőbeszéde után lekeverték a mikrofont, de a színpadon álló alkotók addig kérlelték a rendezőket, hogy még az egyik producer, Miky Lee is beszélhetett (aki a gyártó CJ Entertainment elnöke is).

Várható volt, hogy Roger Deakins operatőr szobrot kap az 1917 fényképezéséért, Brad Pitt lesz a legjobb férfi mellékszereplő, és hogy Taika Waititit is díjazzák a Jojo Nyuszi forgatókönyvéért. Ugyanannyira borítékolható volt Joaquin Phoenix Oscarja a Joker címszerepéért, illetve Renée Zellweger a Judyért.

Talán a rendező Bong Joon Ho adta az este legemlékezetesebb beszédét, amikor a legjobb rendezésért járó szobrot átvette, elmondta ugyanis, hogy egyetemistaként Scorsese filmjein tanulta a filmkészítést. Egy adott ponton az Oscar közönsége felállt, és állva tapsolta meg Az ír rendezőjét. A dél-koreai alkotó aztán hozzátette, hogy a másik jelölt, Quentin Tarantino már akkor elkezdte ajánlani másoknak a filmjeit, amikor még Amerikában nem is ismerték a nevét. Phoenix beszéde is emlékezetes volt, önkritikus volt magával, elmondta, hogy korábban önző volt, és nehéz volt vele dolgozni, és kifejtette azt, hogy az emberiség az egyetlen faj a Földön, ami ekkora kárt tud okozni, de mégis képes lenne olyan rendszereket létrehozni, amikkel változtatni lehetne ezen.

A műsorban egy igazán váratlan fordulat volt: egy zenés montázs után megjelent a színpadon Eminem, és egy sokszereplős zenekar segítségével előadta a Lose Yourself című számát, ami ugye a 8 mérföld című film betétdala. Annyi mindent bejelentettek előre az idei Oscarra, de a rapper feltűnését nem. Zenében az idei gála erős volt, a legjobb betétdal kategória összes jelöltje előadta a számát, a többi zenés vendég mellett.

20 Galéria: 92. Oscar-gála Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

Összesítés:

Élősködők - 4



1917 - 3



Volt egyszer egy… Hollywood - 2



Az aszfalt királyai - 2

A 92. Oscar-gála nyertesei:

Legjobb férfi mellékszereplő: Brad Pitt (Volt egyszer… egy Hollywood)



Legjobb animációs film: Toy Story 4.



Legjobb animációs rövidfilm: Hair Love



Legjobb eredeti forgatókönyv: Élősködők (Boon Joon Ho és Jin Won Han)



Legjobb adaptált forgatókönyv: Taika Waititi (Jojo Nyuszi)



Legjobb élőszereplős rövidfilm: The Neighbours’ Window



Legjobb díszlet: Volt egyszer egy… Hollywood



Legjobb jelmez: Kisasszonyok



Legjobb dokumentumfilm: American Factory



Legjobb rövid dokumentumfilm: Learning To Skateboard In A Warzone (If You Are a Girl)



Legjobb női mellékszereplő: Laura Dern (Házassági történet)



Legjobb hangvágás: Az aszfalt királyai



Legjobb hangkeverés: 1917



Legjobb operatőr: 1917 (Roger Deakins)



Legjobb vágás: Az aszfalt királyai



Legjobb vizuális effektek: 1917



Legjobb smink és haj: Botrány



Legjobb nemzetközi film: Élősködők



Legjobb filmzene: Joker (Hildur Guðnadóttir)



Legjobb dal: Rocketman (Elton John és Bernie Taupin)



Legjobb rendezés: Bong Joon Ho (Élősködők)



Legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix (Joker)



Legjobb női főszereplő: Renée Zellweger (Judy)



Legjobb film: Élősködők

Kritikáink a jelölt filmekről:

Az aszfalt királyai (kritika)

Az ír (kritika)

Jojo Nyuszi (kritika)

Joker (kritika)

Kisasszonyok (kritika)

Házassági történet (kritika)

1917 (kritika)

Volt egyszer egy... Hollywood (kritika)

Élősködők (kritika)

Fájdalom és dicsőség (kritika)

Botrány (kritika)

Judy (kritika)

Richard Jewell (kritika)

(Borítókép: Bong Joon Ho az Oscar-gálán 2020. február 10-én. Fotó: Kevin Winter / Geety Images)