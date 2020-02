Meghalt Raphael Coleman, a Nanny McPhee színésze

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

25 éves korában meghalt Raphael Coleman egykori brit gyerekszínész, aki Eric Brownt alakította a 2005-ben bemutatott Nanny McPhee - A varázsdada című filmben.

A Variety cikke szerint a színész futás közben lett rosszul és esett össze pénteken, majd életét vesztette. Halálát anyja, Liz Jensen regényírónő jelentette be a Twitteren.

Raphael Colemant alig múlt tízéves, amikor az Emma Thompson és Colin Firth főszereplésével forgott Nanny McPhee a mozikba került. Később feltűnt a Milla Jovovich-csal forgott, 2009-ben bemutatott Negyedik típusú találkozásokban is.

Az egykori gyerekszínész a filmezésnek hátat fordítva lelkes klímaaktivista lett, nemrég le is tartóztatták, miután részt vett egy a londoni brazil nagykövetség épülete elé szervezett környezetvédelmi tüntetésen.

Nevelőapja, Carsten Jensen az MTI által szemlézett közleményében arról írt, hogy fia tudósnak készült, mert már gyerekkora óta a bolygó megmentésével akart foglalkozni. Később csatlakozott az Extinction Rebellion nevű, klímaváltozás ellen küzdő csoporthoz, ahol Iggy Fox néven koordinálta a csoport közösségi médiás megjelenéseit és demonstrációit.

Raphael Coleman saját honlapján "huszonéves végzős biológusként" mutatkozott be, aki "szerény körülmények között" utazgat a világban, és a természettel foglalkozik. "Nem fogom tétlenül nézni, ahogy a világ elpusztul" – írta Coleman az Extinction Rebellion oldalán közzétett cikkében, amelyet halála után az anyja is megosztott a követőivel. "A családja nem is lehetne rá büszkébb" – tette hozzá Liz Jensen.