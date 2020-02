Már dolgoznak az Aladdin folytatásán

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Hivatalos, hogy folytatást kap a Disney élőszereplős Aladdin filmje. Pletykák eddig is voltak, de most kiderült, hogy a stúdiónál John Gatins and Andrea Berloff írók már dolgoznak a következő filmen. A Variety szerint hat hónapig agyaltak azon, hogy milyen irányban folytatódjon a mese, de most úgy néz ki, hogy rátaláltak a megfelelő sztorira.

Azt még nem tudni, hogy az első élőszereplős Aladdint rendező Guy Ritchie is visszatér-e a következő filmre és egyelőre a főszereplők sem írtak alá, de a stúdió nyilván Will Smith, Mena Massoud és Naomi Scott szereplésével képzeli el a második filmet is. Amiről egyébként még annyit lehet tudni, hogy mindenképpen moziba kerül és nem a Disney új streamingfelületén, a Disney Pluson fog debütálni.

Az eredeti, 1992-es Aladdin rajzfilmhez annak idején két folytatás is készült, de ezeket már csak videón hozták ki, nem mutatták be moziban. A mostani folytatás viszont nem a rajzfilm folytatásait veszi alapul, hanem egy teljesen új történet lesz.

"Az élőszereplős Aladdin olyan, mintha valaki fogta volna az 1992-es rajzfilmet, nagyítóval megkereste volna a lyukakat a cselekményében, és addig puffasztotta volna, amíg 30 perccel hosszabb, és sokkal érdektelenebb lesz" - írtuk a filmről tavaly, de a fanyalgó kritikák ellenére Guy Ritchie rendezése óriási siker lett. 183 millió dollárból készült és több mint egymilliárd dollárt kerestek vele.