Rose McGowan képmutatással vádolja Natalie Portmant

Elég meglepő vita bontakozott ki Natalie Portman színésznő az Oscar gálán viselt öltözéke kapcsán Portman és Rose McGowan színésznő között. Portman a gálán egy olyan estélyit viselt, amire ráhímeztette azoknak a női filmrendezőknek a nevét, akik szerinte emlékezetes filmeket készítettek az elmúlt évben, mégsem jelölték őket a díjra. A ruhát egyfajta kiállásnak szánta a nők egyenjogúsága, a női művészek elismerése mellett, de nem mindenkinek jött be a dolog.

Rose McGowan, aki egyike a Harvey Weinsteint erőszakkal vádoló nőknek, és akit a MeToo egyik arcának tartanak, hosszú posztban támadta meg Portmant a gála után. Szerinte egyáltalán nem volt bátor az, amit Portman tett, azok a bátrak, akik elvégzik a munkát, amit a színésznő nem tesz meg. Emlékeztetett arra, hogy Natalie Portman hosszú karrierje során mindössze kétszer dolgozott női rendezővel, és abból az egyik saját maga volt. (A The Tale of Love and Darkness című filmben a színésznő volt a főszereplő és ő volt a rendező is.) És bár saját produkciós cége is van, az sem adott munkát más női rendezőnek, csak Portmannek.

Ti A listások (ide McGowan egy hányós szmájlit biggyesztett) tudnátok változtatni a világon, ha szót emelnétek, ahelyett, hogy ti magatok lennétek a probléma. Igen, te Natalie. Te vagy a probléma. A képmutatás a probléma. Más nők kamu támogatása a probléma

- írta McGowan.

Portman szerdán reagált McGowan kirohanására. Azt írta, hogy egyetért a színésznővel, ő valóban nem bátor csak azért, mert egy rendezőnők neveivel ellátott ruhát viselt az Oscaron. Szerinte az bátor, aki ki mer állni és tanúskodni mer Harvey Weinstein ellen. Hozzátette, hogy reméli, hogy az ő egyszerű tisztelgése a női rendezők munkája előtt nem vonta el a figyelmet a teljesítményükről.