Furcsán áll az új Batman-jelmez Robert Pattinsonon

A 2021-ben kerül a mozikba az új Batman-film, Matt Reeves, az alkotás rendezője most a Twitteren tette közzé, hogy milyen lesz az új Batman-jelmez. A címszereplőt játszó Robert Pattinson már tavaly szeptemberben elárulta a Varietynek adott interjújában, hogy öt ember segítéségére van szüksége ahhoz, hogy felvegye minden forgatási nap elején a denevérruhát, úgyhogy lehetett sejteni, hogy megint nem lesz túl laza viselet a jelmez.

A Reeves által közzétett tesztvideó éppen csak felvillantja a denevérruhát, ami elég sejtelmesen tűnik elő a sötétségből, és persze nem láthatjuk a forgatás ezen szakaszában az egész ruhát, de azért egy-két részlet így is kiderül a készülő film egyik legfontosabb részletéről.

Amit láthatunk belőle, az azt sugallja, hogy a jelmez semmit nem bíz a véletlenre, a főszereplő mellkasán egy fémes csillogású denevérszimbólum látható, aminek vélhetőleg valamilyen praktikus funkciója is lesz, nem csak azt fogja mutatni az ellenségnek, hogy kivel is áll szemben. A páncél sok egymásba illeszthető lemezből épül fel, szemben Christopher Nolan A sötét lovag trilógiájának csúcstechnikával készül védőruhájával, írja a Consequence of Sound.

A jelmez legérdekesebb része a maszk, ami nagyon nem hasonlít a korábbi Batman-sisakokra, úgy tűnik, ez csak egy szemet eltakaró vászoncsík, és ezáltal olyan az egész jelmez, mintha az új Batman Zorróhoz ment volna továbbképzésre, és elkérte volna a jelmezét is. Egyébként a denevérruhán látható gallér talán a legmagasabb, amit a Batman vs. Superman óta láthattunk, és ez a két jellemző együtt Mike Mignola 1989-es Batman: Gotham by Gaslight című képregényének Batmanjére emlékeztet leginkább. Robert Pattinsonnak kicsit furcsán is áll ez a zorrósított Batman álarc, de karakteres állkapocscsontját azért mindenesetre még erősebbnek mutatja.

A filmben Pattinson mellett Colin Farell is szerepel majd, ő fogja játszani Rébuszt, Jeffrey Wright lesz a felügyelő, a Macskanő szerepében pedig Zoë Kravitz tűnik majd fel a filmben.