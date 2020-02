Lázadóan viccesnek ígérkezik Iannucci Copperfield Dávidja

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Alelnök című sorozatot és a Sztálin halálát is jegyző Armando Iannucci az európai irodalom egyik legfontosabb remekművéből, Charles Dickens önéletrajzi ihletésű Copperfield Dávid című regényéből készített filmet.

A The Personal History of David Copperfield című alkotás már 2019-ben debütált a Torontói Filmfesztiválon, és Ausztráliában és az Egyesült Királyságban is bemutatták már, de számtalan országban még csak most kezdik vetíteni. Ennek örömére új trailert jelentettek meg a forgalmazók, amiből úgy tűnik, hogy Iannucci adaptációja nagyon szellemesen, a rendezőre jellemző fanyar humorral, szinte már lázadóan viccesen nyúl hozzá Dickens legkedvesebb regényéhez.

A címszereplőt a Gettómilliomos színésze, Dev Patel játssza, Copperfield Dávid különc nagynénjét az Oscar-díjas Tilda Swinton alakítja, de feltűnik majd a vásznon Hugh Laurie, Ben Whishaw és a Trónok harcából ismert Gwendoline Christie is.

Charles Dickens regényéből már 8 adaptáció készült, és érdekes, hogy két alkalommal is dolgoztak magyar alkotók a feldolgozásokon. Az 1935-ös David Copperfield filmet a magyar származású George Cukor rendezte, a 2000-ben Hugh Dancy és Sally Field főszereplésével készült változatnak pedig Ragályi Elemér volt az operatőre.

A The Personal History of David Copperfield magyarországi premierjéről egyelőre nincs információ.