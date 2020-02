Újabb rekordot döntött meg az Oscar-nyertes Élősködők

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Öt és fél millió dollár értékben váltottak jegyet az Egyesült Államokban az Élősködők című dél-koreai filmre, miután a Pong Dzsunho (Bong Joon-ho) műve a filmtörténetben először nem amerikai filmként elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Így az országban már októberben bemutatott film nézettsége az Oscar-gálát követően 234%-kal megnövekedett, amivel megdöntötte a legjobb film díjával kitüntetett alkotások eddigi rekordját - írja a Variety.

A gála óta eltelt egy hétben az Élősködők összesen 8,8 millió dollárt termelt az USA-ban, ami eddigi teljes ottani bevételének 20%-át jelenti. A 44 millió dolláros amerikai összbevétel egyébként is kiemelkedő szám egy feliratos filmtől.

Az Élősködők ráadásul összesen 11 millió dollárnak megfelelő összegből készült, amelynek világszerte már csaknem hússzorosát termelte meg: jelenleg összesen 204 millió dolláros (63 milliárd forintos) bevételnél jár.

A hétvégén egy másik rekord is megdőlt: a világ legjobb bemutatóhétvégi bevételét hozta a videojátékból adaptált egészestés mozifilmek között a Sonic, a sündisznó: a Paramount családi filmje 57 millió dollár jegybevételre tett szert a hétvégén az észak-amerikai mozikban és 100 millió dollárt forgalmazott globálisan iparági becslések szerint - írja az MTI. Mivel az Egyesült Államokban háromnapos ünnep van, várhatóan hétfő estére 68 millió dollárra fog rúgni az észak-amerikai jegybevétel.

A vártnál jobb kezdés azért is figyelemre méltó, mivel a videojátékokra épülő filmek nem igazán jönnek be a mozilátogatóknak. Igaz ez Sonic esetében is, amelynek első előzetesét tavaly annyira lehúzták a rajongók, hogy Jeff Fowler rendezőnek vissza kellett térnie a rajzasztalhoz, hogy átdolgozza a kék sündisznó alakját, jobban visszaformálja őt a SEGA játékkonzolok sündisznójává. Emiatt a 87 millió dolláros költségvetéssel készült film őszre tervezett bemutatóját el is kellett halasztani három hónappal.

A címszereplő átformálása úgy tűnik, jó döntés volt, Sonicot a mozis toplista élére repítette, amivel a második helyre szorította le a múlt heti listavezetőt, a Ragadozó madarak című filmet, amely 17,1 millió dollárt forgalmazott ezen a hétvégén.

A kasszasikerlista harmadik helyére A vágyak szigete című misztikus horrorfilm került 12,4 millió dollárral.