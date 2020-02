Ben Affleck alkoholizmusán nem segített Batman, sőt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A színész hosszú interjút adott a The New York Timesnak, és többek között beszélt a válásáról és a függőségről, illetve ezek viszonylatában arról is, miért döntött úgy, nem akar többé szuperhős lenni. Állítása szerint sokáig nem volt baja az alkohollal, tudta tartani a mértéket, majd ahogyan egyre inkább megromlott a viszonya feleségével, Jennifer Garnerrel, úgy ivott többet és többet, és elismeri, ez egyre több feszültséghez vezetett otthon. A pár 2015-ben jelentette be, hogy külön utakon folytatják tovább, és 2018 őszén mondták ki a válást.

A magánéleti problémák pedig egybeestek azzal az időszakkal, amikor Ben Affleck volt Batman a DC-filmekben. 2013. augusztusában jelentették be, hogy Christian Bale után Affleck ölti magára Gotham igazságosztójának jelmezét. Sokan szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy jó választás volt-e erre a szerepre, végül három filmben alakította Batmant, mégpedig a 2016-os Batman Superman ellen - Az igazság hajnalában, illetve a szintén ebben az évben bemutatott Suicide Squad - Öngyilkos osztagban, majd utoljára a 2017-es Az Igazság Ligájában.

Az eredeti tervek szerint ezzel nem ért volna véget az együttműködés, 2016 tavaszán ugyanis bejelentették, hogy a színész együtt fog dolgozni a DC fő kreatívjával, Geoff Johnsszal, egy új Batman-filmen, 2017-ben azonban kiderült, Affleck nem vállalja, hogy ő üljön be a rendezői székbe, majd 2019-ben az is egyértelművé vált, hogy szerepelni sem akar benne.

Megmutattam másoknak a forgatókönyvet. Jónak találták, de figyelmeztettek, hogy szerintük halálra fogom inni magam, ha ismét elvállalom ezt a szerepet

– nyilatkozta Affleck, aki a köztes időben kétszer is elvonókúrán vett részt.

A legújabb Batman-filmre 2021-ig kell várni, és ebben már Robert Pattinson alakítja Bruce Wayne-t. Illetve most már azt is tudni, hogy mellette kik tűnnek fel a vásznon, íme a lista: John Turturro (Carmine Falcone), Paul Dano (Rébusz), Zoe Kravitz (Macskanő), Jeffrey Wright (Gordon parancsnok) és Andy Serkis (Alfred Pennyworth).