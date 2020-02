Jennifer Lawrence Az alelnök rendezőjével forgat sci-fit

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Jennifer Lawrence lesz a főszereplője a Netflix új sci-fi komédiájának, a Don't Look Upnak, írja a Variety. A filmet Adam McKay rendezi, aki korábban olyan nagyszerű szatírákat forgatott, mint a gazdasági válság hátterét feltáró A nagy dobás vagy a Dick Cheney karrierjéről szóló Az elnök. A filmet McKay nemcsak rendezi, ő a producer és a forgatókönyvíró is. Tulajdonképpen McKay nagy sikereihez hasonlóan szatíra lesz ez is, leginkább egy sci-fi komédia.

A film főhőse két csillagász, akik rájönnek, hogy a Föld halálos veszélyben van, lényegében hónapjai vannak hátra, fél év múlva elpusztítja egy aszteroida. A csillagászok (egyiküket alakítja Lawrence) médiaturnéba kezdenek, hogy figyelmeztessék az emberiséget a közelgő veszélyre. Az emberek azonban nem igazán izgatják magukat, mert vagy nem hiszik el vagy csak nem érdekli őket, hogy mi lesz hat hónap múlva.

A Don't Look Up forgatása áprilisban kezdődik és valószínűleg év végén kerül fel a Netflixre.