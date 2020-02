Meghalt John Shrapnel, a Gladiátor színésze

77 éves korában meghalt John Shrapnel színész, írja a Sky News. Shrapnel több mint száz filmben és sorozatban játszott, köztük a legismertebbek az Atomcsapda, a Trója, az Elizabeth: Az aranykor, a Gladiátor és a Sztárom a párom Julia Robertsszel és Hugh Granttel.

A színész halálát a National Theatre jelentette be. A színház közölte, hogy nagyon szomorúak, mert Shrapnel csodálatos színész volt, aki számos produkciójukban játszott. "Nagylelkű, kedves, vidám és melegszívű. Megtisztelő volt játszani vele és ismerni őt" – írta Richard E Grant színész, akivel az Eladó az egész világ! című filmben játszott együtt.

