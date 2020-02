Káel Csaba beszólt Andy Vajnának

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nem készült még igazán jó filmünk az első világháborúról, az 1848-as szabadságharcról, a rendszerváltozásról, de ’56-ról sem

- idézi a világ egyik vezető filmes lapja, a Hollywood Reporter a Nemzeti Filmintézet vezetőjét, Káel Csabát, aki ezzel (nem is olyan) burkoltan beszólt a Szabadság, szerelem című, nagy költségvetésű, reprezentatívnak szánt 56-os filmet tető alá hozó elődjének, a tavaly meghalt Andy Vajnának.

Az amerikai filmes lap exkluzívnak nevezett interjút közölt a berlini filmfesztivál ürügyén Káel Csabával, a Magyar Nemzeti Filmalap helyén Andy Vajna halála után felállt Nemzeti Filmintézet (NFI) vezetőjével, bár a cikk nagyobb részét az teszi ki, hogy idéznek Káel a Hungarian Film Magazine-nak adott interjújából. (Az angol nyelvű, a magyar filmről szóló szaklapot az NFI adja ki és juttatja el a fontos nemzetközi fesztiválokra.)

Ebben az interjúban hangzik el a fenti állítás is, amely kritikát jelenthet akár Sándor Pál Szerencsés Dániel, Mészáros Márta Napló apámnak, anyámnak vagy éppen Vidnyánszky Attila Liberté '56 című filmjeinek is, vagy éppen Sára Sándor 80 huszár című 48-as filmjének is.

A Hollywood Reporter nem idézi ugyan, de Káel ugyanebben az interjúban "arisztokratikusnak" is nevezi Andy Vajna hozzáállását:

Mivel évekig hollywoodi producer volt, Andy Vajnát legelsősorban a mozifilm érdekelte, de a 21. században már arisztokratikus szemlélet erre szűkíteni a mozgóképeket, és ezt már nem engedhetjük meg magunknak. Oda kell figyelnünk az olyan izgalmas platformokra is, mint a VOD vagy a televízió.

Káel a Hollywood Reporternek azt mondta: Magyarországnak több olyan történetre van szüksége, amely az ország és Közép-Európa életével, történelmével és kultúrájával foglalkozik, és Magyarország több koprodukció révén akarja megerősíteni kapcsolatait közép-európai szomszédjaival. "Komolyabban kell vennünk a közép-európai koprodukciókat, hiszen olyan közös kultúrával és történelemmel rendelkezünk, amelyre lehet építeni; a saját életünkről kell mesélnünk" - mondta.

Káel azt is elmondta ugyanakkor, hogy bár a Filmintézet fókuszában Magyarország és Közép-Európa áll, Budapest a jövőben is nyitva áll a nemzetközi alkotások előtt. "Továbbra is örömmel látjuk a nemzetközi produkciókat egyedülálló helyszíneinkkel, magasan képzett és lelkes szakembereinkkel, felszerelt stúdióinkkal és adóvisszatérítés formájában jelentkező 30 százalékos filmtámogatással" - mondta a filmügyi kormánybiztos.

A cikkből az is kiderül, hogy az NFI éves költségvetése 17 milliárd forint.