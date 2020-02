Nicolas Cage saját filmjeleneteit játssza újra új filmjében, amiben saját magát alakítja

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A The Unbearable Weight of a Massive Talent (A hatalmas tehetség elviselhetetlen súlya) című filmben Nicolas Cage két különböző szerepben is saját magát alakítja majd, ráadásul olyan filmek jeleneteit játszva újra, mint az Ál/Arc vagy a Con Air - a fegyencjárat, írja a Coming Soon.

Arról már korábban is írtunk, hogy a Lionsgate terveiben szerepel egy projekt, amiben Nicolas Cage alakítaná az idősebb és a fiatalabb Nicolas Cage-t, miközben narrálná Nicolas

Cage életét. Pontosabban: Cage önmaga fiktív verzióját alakítaná, akinek el kell számolnia a karrierje során hozott döntésekkel, drogügyekkel, mi egymással, miközben megjelenik előtte '90-es évekbeli énje, aki lelkiismereteként beszél hozzá például arról, hogy rossz filmekben játszik.

Tavaly még nem volt biztos, hogy Cage vállalja a szerepet, de most, egy Empire-nek adott interjúban úgy tűnik, mégsem beszélt a Lionsgate a levegőbe a projekttel:

A filmben sok olyan jelenet van, amikor a modern/kortárs Nic Cage és a fiatal Nic Cage összetűzésbe keverednek vagy vitatkoznak egymással. Ez egy akrobatikus megközelítése a színészkedésnek. Nem szeretek visszatekinteni, de ez a film lényegében az arcomba tolja a múltat. Valószínűleg újból megnézek néhány korábbi filmet, mert szerintem újrajátszunk majd néhány részt.

A filmről most már egyébként tudni lehet azt is, hogy Tom Gormican (Csajkeverő) rendezi majd, aki a forgatókönyvet Kevin Ettennel együtt írja (Etten egyébként írt epizódokat például a Született feleségekből és A munka hőseiből is). A bemutatás várható dátuma az amerikai mozikban 2021. március 19.