Az ország, ahova még nem ért el a történelem

A legtöbb western erőszakos dolgokról szól, a főszereplők bankot akarnak rabolni, bosszút állni, lelőni valakit, vagy elkerülni a lelövést, esetleg soha többé nem lőni többet, csak most még egy kicsit a végén. A First Cow főszereplői egyszerűen fánkot akarnak sütni. Igazi rendes fánkot, meglocsolva mézzel, megszórva egy kis fahéjjal, aztán azt árulni a táborban annyi pénzért, amennyit emberek hajlandóak ezért kifizetni. Egy pisztolylövés nem dördül el benne, mégis csodálatos.



Kicsit túlzok, a First Cow főszereplői nem csak fánkot akarnak sütni. Egyikőjük, Cookie a film elején egy prémvadász banda nem túl nagy sikerű szakácsa. Amikor gombászni indul, összetalálkozik az anyaszült meztelen King-Luval, akit éppen akkor orosz haramiák üldöznek. Cookie ad neki egy kis gombát, hoz neki valami göncöt, és elbúcsúznak. Amikor valamivel később találkoznak, már egy konkrét üzleti terv hozza össze őket: hallottak arról, hogy megérkezett Oregon államba a térség egyetlen tehene. Ha stikában megfejik, akkor lehet sütni pogácsát, fánkot, még ki tudja mit. A zord tájban élő, leginkább kitömött állatokra emlékeztető vadászok pedig mindent megadnának, hogy egyenek valami finomat. A vállalkozás szelleme aztán először csak közelebb hozza a két férfit, majd aztán konkrétan barátok is lesznek. Mint ahogy a film jelenben játszódó részéből sejthetjük, egészen a végsőkig.



A First Cow rendezője Kelly Reichardt, és ha valaki követi az amerikai függetlenfilmes mozgolódásokat, akkor biztosan találkozott már a nevével. Vagy még inkább a filmjeivel, Reichardt a lomha, keserédes drámáiról ismert, amikből mégis sugárzik az életerő és a realizmus, készített ő már detektívfilmet Jesse Eisenberggel (Night Moves) és egy zseniális westernfilmet a pusztában vándorló telepesek mindennapjairól (Meek’s Cutoff). A First Cow nem jelent kitérőt a karrierjében, de egy olyan szép, részletgazdag, minden elemében egyedi film, amitől még többen megismerhetik a nevét.





Annak ellenére, hogy nem szerepelnek benne igazán ismert nevek, maximum csak ismertebb arcok, mint Toby Jones vagy Ewen Bremner. A Cookie-t játszó John Magano ugyan visszatérő szereplője volt az Orange Is The New Black című sorozatnak, illetve feltűnt A nagy dobásban és a Carolban, de meg nem ismertem volna a nagy szakáll és a folyton fejen hordott kalap alatt. A barátját alakító Orion Lee eddig apró, még rendes nevet sem kapó mellékszerepekben sínylődött, pedig a karizmája miatt többre is hivatott lenne.



Hiába van a két főszereplő közül valamelyik mindig ott egy jelenetben, néha az lehet az ember érzése, hogy csak bábok az előtt a természet előtt, amit Reichardt olyan nagy szívvel és lélekkel megmutat. A First Cow nem a klasszikus westernkorszakban és westernhelyszínen játszódik, nem az aranyláz, a poros kisvárosok, a sziklás fennsíkok, és a cowboykalapok világában, hanem az északnyugati Oregon államban, ahol a természet feltáratlan, fülledt, nedves, dús. El is mondják a filmben, hogy ez még az az ország és az a vidék, ami tele van lehetőségekkel, és ahova a történelem nem érkezett még meg. Egy nap meg fog, addig kell megszerezni mindent.





És a First Cow főszereplői szerényen kezdenek, nevezetesen azzal, hogy megfejnek a tulajdonos tudta nélkül egy tehenet, és abból fánkot sütnek. A film a középső részétől kezdve olyan, mintha egy kosztümös cosplay videó lenne, ahol bemutatnák azt, hogy az 1820-as években hogyan is lehetett fánkot sütni, mivel kellett adagolni a tésztát, reszelni a fahéjat, hova kellett tenni a serpenyőt, és honnan kellett kivenni, és így tovább. Van ebben valami lenyűgöző és megnyugtató, mert a főzés, a söprögetés, a favágás, és egyéb hasonló házimunkák nem feltétlenül kaptak eddig hatalmas figyelmet a westernekben. (Videojátékokban igen, a Red Dead Redeption úgy szimulálja a vadnyugatot, hogy nekünk kell lenyomni a gombot akkor is, ha a sült húst jobban a tűzbe akarjuk tartani.)

És amíg erőszakot, brutalitást, vagy egyszerűen csak agressziót várunk, addig pont az ellenkezőjét kapjuk, Reichardt még egy kocsmai verekedést is úgy rendez meg, hogy a háttérben, egy ajtón keresztül nézhessük a színes, dulakodó foltokat. Ezek a dolgok nem fontosak, mondja a First Cow. A barátunkkal főzni, beszélgetni, tervezgetni a jövőt, inkább ezek azok.



A First Cow című film európai premierje a 2020-as berlini filmfesztiválon, magyar bemutatóról egyelőre nem tudni.