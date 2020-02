Bruce Willis továbbra is a HELL reklámarca marad

Bruce Willis további két évig marad a Hell cég reklámarca, írja a Médiapiac.

A színész a kiöregedett veterán szerepei mellett reklámarcként is látható lesz majd a tévéképernyőkön energiaitalokat és jegeskávékat szürcsölve. Azt nem tudni, a Hell mennyi pénzt ajánlott fel Willisnek a szerződéshosszabbításban, azt viszont igen, hogy az újabb két év szerves részét képezi egy reklámfilm leforgatása is. Hogy ez pontosan mit takar, azt egyelőre nem tudni, de például két éve így nézett ki egy Hell-reklám Bruce Willis-szel:

A leendő reklámvideóról annyit tudni egyelőre, hogy már nemcsak Bruce Willis szerepel majd benne, hanem a Zuleyka Rivera nevű modell is - ő egyébként onnan lehet esetleg ismerős, hogy ő sétálgatott és révedt távolba a Despacito című szám videóklipjében. A HELL Energy nemzetközi kommunikációs- és marketingigazgatója, Pantl Péter a Willis-szel kapcsolatos döntést azzal indokolta, hogy

Az elmúlt időszak közös munkája abban is megerősített minket, hogy a minőség iránti elkötelezettségünk is hasonló, így nem is volt kérdés a folytatás.