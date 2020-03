A Star Wars alkotói elárulták, hogyan térhetett vissza egy rég halott szereplő

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Star Wars kilencedik epizódjában különösebb magyarázat nélkül visszatért egy szereplő, akinek pedig még az eredeti trilógiában mutatták a halálát. A Skywalker kora hamarosan megjelenő, hivatalos regényváltozatában viszont választ adnak a hogyan kérdésére, ha a minekre persze nem is.

A Skywalker kora nagy visszatérője Palpatine császár volt: mint a film egy pontján kiderült, a háttérből valójában végig ő irányította a Sötét Oldalt – annak ellenére, hogy az eredeti trilógia záróepizódjában, A Jedi visszatérben Darth Vader megölte őt. Hogy ez hogy lehetséges, azt a film lényegében nem árulja el, Palpatine csak annyi "magyarázatot" ad, hogy a Sötét Oldal sok természetellenes dolgot lehetővé tesz.

A regényből viszont kiderül:

ez a Palpatine valójában egy klón.

A regény szerint Kylo Ren ismeri is azt a gépet, amely a filmben is látható, és amelyre Palpatine rá van kötve, mert tanulmányozott ilyeneket a Klónok Háborúja alatt – idézi a Screen Rant. Az is kiderül a szövegből, hogy "tökéletlen" klónról van szó, amelynek meg vannak számlálva a napjai, mert a test számára túl erős a császár abba zárt szelleme.

Mindez egyébként hasonlóan történt az úgynevezett kibővített Star Wars-univerzumban létező Dark Empire egyik részében is, azzal a különbséggel, hogy ott a testtel nem volt probléma.