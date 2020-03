Koronavírus: ötmilliárd dollárt bukhat a filmipar a járvány miatt

Az előző évben a mozik globális bevétele 42,5 milliárd dolláros (csaknem 13 ezer milliárd forintos) rekordot állított be, ebből az Észak-Amerikán kívüli bevételek 31,1 milliárd dollárra (9500 milliárd forintra) rúgtak, ami szintén nemzetközi rekord. Ennek azonban lehet, hogy idén nem kerülnek a közelébe, a koronavírus-járvány miatt ugyanis hetekre vagy hónapokra jelentősen visszaeshet a mozik látogatottsága. Ez a becslések alapján akár ötmilliárd dolláros (1517 milliárd forintos) bevételkiesést jelenthet világszerte, de lehet, hogy ez a összeg jelentősen megnő majd, ahogyan egyre tovább terjed a járvány – írja a Hollywood Reporter.

A hagyományos újévi ünnepek alatt tavaly 1,76 milliárd dollárért (534 milliárd forintért) váltottak mozijegyet a nézők Kínában, míg idén összesen 4,2 millió dollárért (1,3 milliárd forintért). Elemzők szerint a kínai veszteség február végére elérte a kétmilliárd dollárt vagy még ennél is többet. A világ második legnagyobb mozihálózatával rendelkező Kínában 70 ezer filmszínházat zártak be a járvány miatt, de a multiplexekben várhatóan a következő hetekben vagy akár hónapokban sem indul be a szokásos nagyüzem.

Dél-Koreában, amely a világ ötödik legnagyobb mozis piaca, az előző évihez képest a hétvégén 80 százalékkal csökkent a jegybevétel. Februárban a dél-koreai mozis bevételek csaknem 70 százalékkal estek vissza. A tavalyi év azonos időszakában 158 millió dollár (48 milliárd forint) volt a jegybevétel, most mindössze 52 millió dollár (16 milliárd forint). A mozinézők száma 22,3 millióról 7,3 millióra esett vissza. Egy helyi forgalmazó úgy fogalmazott: a mozik ugyan nyitva vannak, de akár be is zárhatnának.

Olaszországban a becslések szerint az ország mozijainak fele zárt be, az átmenetileg szünetelők mind az ország járványtól érintett északi térségében találhatók. A mozis bevételek 44 százalékkal estek vissza a bezárások miatt a járvány ottani kitörésének első hétvégéjén. Az előző évi hasonló időszakhoz képest az elmúlt hétvégén 76 százalékkal volt kevesebb a jegybevétel. Az olasz mozis ágazat tavaly egyébként kiemelkedően jó évet zárt, és a járvány megjelenése előtt és januárban még 22 százalékkal magasabb volt jegybevétel – írja az MTI.

Japánban, ahol hétfőn több mint 900 megbetegedést regisztráltak, szintén komoly hatása lehet az ágazatra a járvány kitörésének. Helyi illetékesek már az elmúlt hétvégére is 10-15 százalékos visszaesést becsültek. Abe Sinzo kormányfő múlt csütörtökön a járvány terjedésének megakadályozására április elejéig bezáratta az iskolákat, és arra szólította fel a rendezvényszervezőket, hogy töröljék, vagy halasszák el a nagyszabású sport-, illetve kulturális rendezvényeket a következő két hétben.

Van, ahol maguk a rajongók kardoskodnak amellett, hogy maradjon el egy-egy esemény, a legnagyobb James Bond-oldal szerkesztői nyílt levélben arra kérték a Nincs idő meghalni című film készítőit, hogy tolják el a premier dátumát a koronavírus miatt. A legújabb Bond-filmnek március 31-én lenne a londoni díszbemutatója.