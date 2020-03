Taika Waititi egy öngyilkos szekta vezérként támad fel

Az új-zélandi filmes pár héttel ezelőtt hazavihette a legjobb forgatókönyvért járó Oscar-díjat a Jojo Nyuszi című filmért, amiben ugye ő alakította Hitlert. A Seven Stages to Achieve Eternal Bliss By Passing Through the Gateway Chosen By the Holy Storsh filmet ugyan nem ő rendezte, de ebben is egy - fogalmazzunk úgy - bizarr karaktert alakít, mégpedig egy őrült szektavezért.

Vivieno Caldinelli vígjátékának története a következő: egy pár (Sam Huntington, Kate Micucci) Los Angelesbe költözik, és kibérelnek egy gyanúsan olcsó lakást. Idővel kiderül, miért olyan alacsony a lakbér, az egyik előző lakó egy őrült szektavezér volt, és követői néha megjelennek, hogy a kádban saját kezükkel vessenek véget az életüknek - írja az Uproxx.

Íme az előzetes a nem annyira új filmhez, a bemutatója ugyanis 2018-ban volt, a Tribeca Filmfesztivál műsorában lehetett találkozni vele, de most több amerikai mozi is a műsorára tűzte, és március 17-én lesz a digitális premier is.