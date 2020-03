Rengetegen töltik le a Fertőzés című filmet

Ahogy arról az Index is beszámolt, januárban a Steven Soderbergh rendezte Fertőzés című film a koronavírus hatására először beküzdötte magát a digitális eladási toplistákba, aztán január végén már feltűnt az Itunes legnépszerűbb filmjei között, olyan friss megjelenések mellett, mint a Joker vagy Az aszfalt királyai.

Most a BuzzFeed News arról ír, hogy a film forgalmazója, a Warner Bros. jelenlegi listáján a Fertőzés a második legtöbbet nézett mozi, míg tavaly decemberben csak a 270. volt ugyanitt.

A többek között Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Kate Winslet, Marion Cotillard és Jude Law szereplésével készült 2011-es filmet mi is újranéztük, és megállapítottuk, hogy teljesen érthető a népszerűsége: Steven Soderbergh filmje az egyetlen épkézláb film, ami realisztikusan bemutatja egy világjárvány kialakulását, elterjedését, hatását és kezelését.

A BuzzFeednek most Michael Shamberg producer azt mondta, hogy a filmet tudatosan figyelemfelkeltőnek szánták, számtalan szakértővel konzultáltak a készítése során, gyakorlatilag a tudományos világ szentesítette is az alkotást.

A forgatókönyvíró Scott Z. Burns a Fortune magazinnak azt mondta, hogy bár a filmben szereplő vírus sokkal halálosabb, mint a koronavírus, elsősorban azt akarták vizsgálni a rendezővel a fertőzés témája kapcsán, hogy a társadalmi berendezkedésünk hogyan tesz bennünket fogékonnyá arra is, hogy egyre jobban féljünk.

A filmben szereplő vírus kapcsolata a koronavírussal csak egészen véletlenszerű, nem is fontos. Ami igazán fontos és pontos a filmben az az, hogy a társadalom milyen választ ad rá, és hogy hogyan terjed a félelem, milyen a dominóhatása. Ennek a megrajzolása egészen pontosnak bizonyult a filmben

– mondta a producer.

Burns külön kiemelte a film Jude Law által játszott karakterét, Alan Krumwiede figuráját, aki tőkét akar kovácsolni abból, hogy álhíreket terjeszt. A film egyik kulcsjelenetében az egészségügyi központ hivatalnokát játszó Laurence Fishburne számon kéri Law karakterén egy televíziós műsorban, hogy a férfi az általa híresztelt dolgokkal félelmet gerjeszt.

A filmben Fishburne figurája azt mondja, hogy ahhoz, hogy elkapja valaki vírust, fertőzött személlyel vagy olyan tárggyal kell érintkeznie, ami fertőzött emberé. Ahhoz azonban, hogy valaki a félelmet kapja el, elég egy álhírrel találkoznia.

A film producere azt mondta, hogy a film eredeti célja is az volt, hogy a járványnak ne csak az egészségügyi oldalával foglalkozzon, hanem azzal is, hogy milyen következményei lehetnek egy ilyen veszélyhelyzetnek. Úgyhogy nem véletlen, hogy ennyire pontosan előre tudta jelezni azt a folyamatot, amit most a koronavírushoz kötődő álhírek terjedésével, a boltok lerohanásával kapcsolatban látunk.

Shamber hozzátette, hogy bár egy olyan thrillerről van szó, ahol a rendezőnek az volt a célja, hogy a nézőkből rémületet váltson ki, reméli, hogy pozitív üzenetet is találnak benne.

A film végül is azt mutatja meg, hogy létezik megoldás, és az emberiség meggyógyul. Ha a film riasztó, akkor az azért van, hogy az emberek megtegyék a megfelelő óvintézkedéseket, és hogy infrastrukturálisan is felkészüljünk a nehézségekre, hogy helyesen tudjunk cselekedni. Nem azzal ijesztgetjük az embereket, hogy meg fognak halni. Azért ijesztünk rájuk, hogy tudjanak tenni valamit

– mondta a producer.