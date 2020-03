Már meg is találták Jason Statham utódját

Körülbelül egy hónappal a forgatás előtt Jason Statham úgy döntött, hogy mégsem szerepelne a The Man From Toronto című filmben, és ezzel párhuzamosan otthagyta az ügynökségét is. A filmben a másik főszerepet Kevin Hart kapta meg, ő alakítja a New York-i lúzert, akit valami oknál fogva összekevernek a világ egyik leghíresebb gyilkosával, akinek a bőrébe eredetileg ugye Jason Statham bújt volna.

A Variety a film készítői gyorsan intézkedtek, és már meg is találták, hogy ki léphet A szállító-filmek sztárjának a helyére. Ez a személy pedig nem más mint Woody Harrelson. Szerintük egyébként érhető ez a döntés, hiszen a filmet forgalmazó Sony Pictures már többször is dolgozott együtt a színésszel, októberben mutatják be például a Venom folytatását, amiben ő alakítja a főgonoszt, Carnage-et. A színész egyébként mostanában eléggé elfoglalt, 2019-ben került a mozikba az Útonállók, a Zombieland 2 és a Midway, és a Venomon, illetve a Venomon és a The Man From Torontón kívül még két olyan film készül, amiben ő is szerepel.

A The Man From Torontót 2020. november 20-án mutatják majd be az Egyesült Államokban, magyarországi premierről egyelőre nincs információnk.