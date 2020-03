Elhalasztják a Hang Nélkül 2 európai premierjét

Elhalasztják az idei egyik legjobban várt horrorja, az Emily Blunt főszereplésével készült Hang nélkül második részének tavaszra tervezett európai premierjét, hogy elkerüljék a koronavírus-járvány kockázatait, írja a Deadline.

Ahogy Magyarországon, úgy Európa több országában is kénytelenek voltak korlátozni a mozik működését a koronavírus-járvány miatt, emiatt pedig a film nemzetközi bemutatója is nehézségekbe ütközik.

A moziüzemeltetőket ma arról értesítették, hogy a film premierjének időpontja változik. A Deadline a gyártó Paramountot nem érte el, és egyelőre arról sincs információ, hogy mikorra módosul a premier időpontja. Magyarországon eredetileg egy nappal az amerikai bemutató előtt, március 19-én mutatták volna be a filmet. Hasonlóképpen elhalasztották áprilisról novemberre az új James Bond-film, a Nincs idő meghalni premierjét, és a Sony félig élőszereplős, félig animációs filmje, a Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő tavaszra tervezett premierje is csúszik öt hónapot.

A Hang nélkül 2018-ban bemutatott első része igazi meglepetéssiker volt: mindössze 17 millió dollárból készült és 340 milliót kerestek vele világszerte. Jelölték egy csomó díjra, a kritika is szerette, így várható volt, hogy jön a folytatás. Az Indexnek is bejött a film: "a z alapötlet mellé a megvalósítás is egyedi, a család teljes csöndjét a film is csendben követi végig, ami pszichológiailag tökéletes a moziban, hiszen ha mi is zörgünk valamivel, akkor mintha az ő életüket is veszélyeztetnénk" – írtuk róla kritikánkban.

A Hang nélkül folytatást ugyanúgy a főszereplő Emily Blunt férje, John Krasinski írta és rendezte, ahogy az első filmet is. A történetéről annyit lehet tudni, hogy az első részben megismert család ezúttal más túlélőkkel is találkozik, akiket többek között Cillian Murphy és Djimon Hounsou alakítanak majd.