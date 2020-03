Kiskapukat találtak a magyar mozik, több is nyitva lesz

Gulyás Gergely miniszter tegnapi sajtótájékoztatója azt sugallta, hogy a magyarországi moziknak be kell zárniuk a kihirdetett veszélyhelyzet miatt, hiszen tilos lett olyan rendezvényeket tartani zárt térben, amik túllépik létszámban a 100 főt. A bejelentés után még nem volt egyértelmű, hogyan fognak erre reagálni az üzemeltetők, hiszen kérdéses volt, hogy a rendelet hogyan értelmezi a száz főt, termenként vagy mozinként, illetve hogy ha termenkénk, akkor a kisebb művészmozis termek vagy például a Cinema City VIP-termei gond nélkül működhettek volna. A megoldás csütörtök délelőttre derült ki: a mozik jelentős létszámkorlátozással, de nagyrészt nyitva fognak tartani csütörtöktől.

Az országos hálózatot üzemeltető Cinema City csütörtök délelőtt tette közzé a döntést, miszerint úgy fogják korlátozni a jegyek számát, hogy

egy adott előadásra maximum 99 látogató vehet vagy foglalhat jegyet.

A mozihálózat honlapján már így lehet jegyeket venni és foglalni. A Cinema City már korábbn is fertőtlenítette rendszeresen a nézőtereket és közösségi tereket, a dolgozókat tájékoztatták az alapos kézmosásról, és gyakran tisztítják a mozi gyakran használt felületeit is, de továbbra is figyelni fogják a fejleményeket. Buda Andrea, a hálózat magyarországi marketing- és PR-igazgatója elmondta az Indexnek, hogy azt is meg fogják oldalni, hogy a lobbiban se legyen a megengedettnél több ember.

Hasonló módszerrel marad nyitva a Pólus Mozi, változatlan filmkínálattal. A honlapon közzétett szöveg alapján mindent meg fognak tenni, hogy egy teremben ne legyenek többen 100 főnél. Ugyanezt jelentette be a Sugár Mozi is, ahol szintén továbbra is várják nagy szeretettel a vendégeket. A csepeli KULTIK üzemeltetői azt mondták az Indexnek, hogy 90 főre fogják korlátozni a létszámot, valamint a vetítéseket időben úgy fogják elcsúsztatni, hogy ne találkozzanak az egyikről távozók a másikra várakozókkal.

A Bem Mozi szerényen annyit jelentette be, hogy náluk az egyetlen vetítőterem befogadóképessége nem éri el a 100 főt, úgyhogy továbbra is meg fogják tartani a meghirdetett vetítéseket. Az Art+ Mozi és a kávézója szintén nyitva lesz, de itt már oda fognak figyelni a 100 fős határra.

Az Uránia a honlapján jelentete be, hogy a mozi csütörtöki előadásai elmaradnak, a jegyeket pedig péntektől vissza lehet váltani a helyszínen péntektől. Egy szombatra tervezett könyvbemutató szintén elmarad, de a csütörtökön túli vetítésekről egyelőre nincsen információ.

A több budapesti mozit üzemeltető (Corvin, Puskin, Toldi, Tabán, Kino, Művész) Budapest Filmtől egyelőre nem érkezett semmilyen hivatalos kommunikáció. Két filmforgalmazó leveléből tudjuk, hogy két, Budapest Filmhez köthető moziban (Puskin, Művész) elmaradt két, csütörtökre tervezett sajtóvetítés, de a cég maga még erről nem kommunikált semmit, még az Index szerdai kérdésére sem. A mozik honlapjain nem érhető el a moziműsor és a jegyfoglalás. A Cirko mozi ugyancsak még mérlegelt szerda este, bár a forgalmazóként is működő cég bejelentette, hogy két premierjét (Inkább lennék özvegy, Tiszt és kém – a Dreyfus-ügy) elhalasztja.

Kerestük a MiMozink-hálózatot, amint megérkezik a válaszuk, frissítjük a cikket. A cikket nemsokára frissítjük a vidéki mozikkal.