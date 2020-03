Elhalasztják a Mulán bemutatóját is a vírus miatt

Az élőszereplős Mulán-filmet március 27-én mutatták volna be, a Disney bejelentette, hogy eltolják a premiert a koronavírus miatt, írja a Variety.

Az élőszereplős Mulan lenne a Disney első olyan mesefeldolgozása, ami korhatáros. A történet az ötödik századi Kínában játszódik, ahol egy fiatal lány, Mulan férfinak öltözve áll be idős és beteg apja helyett a Birodalmi Hadseregbe, és az újoncokkal kiképzésre indul. Különleges képességeivel és bátorságával lassan kivívja a többiek elismerését. Az előzetes szerint az élőszereplős változatban komoly akciójelenetek, csaták lesznek, valószínűleg ezért kapott magasabb korhatár-besorolást, mint a többi remake:

A március 27-i premiert a Disney most lefújta, ahogy az Új mutánsok és az Antlers bemutatóját is határozatlan időre elhalasztotta. A Mulánra 200 millió dollárt szánt a Disney, ami miatt eddig is kérdéses volt, hogy megtérül-e a stúdiónak: most azonban még jobban aggódnak, hogy az eltolt premier miatt végül bukás lesz-e az 1988-as rajzfilm feldolgozásából.