Tom Hanks jelentkezett a karanténból, nem aggódik a vírus miatt

Csütörtökön derült ki , hogy Tom Hanks és felesége, Rita Wilson is megfertőződött a koronavírussal. A 63 éves színész éppen Ausztráliában dolgozott az Elvis Presley-film forgatásán, emiatt utaztak ki: egy ideje azonban fáradtnak és betegnek érezték magukat, izomfájdalomra is panaszkodtak, Wilsonnak hőemelkedése is volt. Végül mindkettőjük koronavírustesztje pozitív lett, így karanténba és megfigyelés alá kerültek.

A karanténból jelentkezett be ma Tom Hanks az Instagramon, és azt írja:

Rita Wilson és én meg akarjuk köszönni mindenkinek itt Ausztráliában, aki ilyen jól viseli a gondunkat. Koronavírusunk van, de izoláltak minket, úgyhogy szerencsére nem fogunk megfertőzni másokat. (...) Nem aggódunk a jövő miatt, mindannyiunknak azt kell tennünk, hogy követjük a szakértők tanácsait, hogy túljussunk ezen, illetve vigyáznunk kell egymásra, nem igaz?

Ausztrál egészségügyi hatóságok csütörtökön nevek említése nélkül úgy nyilatkoztak, hogy az újonnan regisztrált fertőzöttek Ausztrálián kívül kerültek kapcsolatba a vírussal, és már fertőzötten utaztak Queenslandbe. Vagyis az ausztrál hatóságok szerint Tom Hanks és Rita Wilson az Egyesült Államokban vagy utazásuk során kaphatták el a vírust, írja a Hollywood Reporter.