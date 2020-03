Leáll a Batman, a Jurassic Park és az összes Disney-film forgatása

A filmipar legnagyobb stúdiója, a nemrég a Foxot is felvásárló Disney, majd két másik óriás, a Universal és a Netflix is bejelentette, hogy bár nincs tudomásuk házon belüli koronavírusos esetről, a biztonság kedvéért felfüggesztik az épp forgó filmjeik gyártását. Öröm az ürömben, hogy egyes blockbusterek így hamarabb elérhetőek lesznek online.

Leállítják az összes élőszereplős film, köztük az új A kis hableány, Ridley Scott Az utolsó párbaj című filmje, a Reszkessetek, betörők! remake-je, a Drágám, a kölykök összementek rebootja és az új Pán Péter-film forgatását – jelentette be a Disney. Közleményükben azt írják: bár nem tudnak a cégnél koronavírusos betegről, úgy érzik, ez a megfelelő döntés a munkatársak védelme érdekében. A kényszerszünet után a „megfelelő” időpontban indul maj újra a gyártás.

Az érintett filmek közül az élőszereplős A kis hableány forgatása a jövő héten kezdődött volna; Ridley Scott Az utolsó párbaja Matt Damonnal, Adam Driverrel és Ben Affleckkel már jó ideje forgott, és most nem tudni, vajon az eredeti tervek szerint tudják-e tartani a december 25-ére tervezett bemutatót. Az új Pán Péter-film, a Drágám, a kölykök összementek-reboot, az új Reszkessetek, betörők!, valamint Guillermo del Toro Nightmare Alley című filmjének forgatása még nem kezdődött el, de így egy ideig nem is fog. A Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring című film forgatása már valamivel korábban leállt, mivel a rendező Destin Cretton elővigyázatosságból koronavírus-szűrésre ment.

A Disney után a filmipar másik két fontos szereplője, a Universal és a Netflix is hasonló intézkedésről számolt be. A Universal leállítja a következő Jurassic Park-film, a Dominion forgatását is, amely már február óta forgott, és 2021-es bemutatót terveztek neki. Emellett leáll az Ice T főszereplésével készülő, igaz történeten alapuló, Flint Strong című bokszdráma forgatása is.

A Warner Bros. egyelőre egy készülő produkciót állított le: a következő Batman-film, a The Batman forgatása szünetel, egyelőre két hétig.

A Netflix is hasonlóan döntött; más sorozataik mellett úgy tűnik, a Stranger Things következő évadának forgatása is szünetel.

Öröm az ürömben, hogy a helyzetre való tekintettel egyes sikerfilmek hamarabb elérhetővé válnak online, a Jégvarázs 2. például három hónappal a tervezett dátum előtt felkerül a Disney Plusra. A Star Wars: Skywalker kora digitális megjelenését is előrehozták: a film már mostantól elérhető az Apple TV-n, az iTunes-on, az Amazon, a Google Play, a Vudu, a FandangoNow és a Movies Anywhere felületein.