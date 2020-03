Olga Kurylenko is megfertőződött a koronavírussal

Az ukrán származású színésznő és modell, akit sokan A kvantum csendje című film Bond-film révén ismertek meg, az Instagramon jelentette be, hogy megvizsgálták, hogy megfertőződött-e a koronavírussal, és pozitív lett a tesztje. Kurylenko lassan egy hete nem érzi jól magát, és otthonában gyógyulgat. Egyúttal arra kér mindenkit, hogy vegyék komolyan a világjárványt, és vigyázzanak magukra.

Egyre több híres és ismert emberről derül ki, hogy ők is érintettek a járványban, Tom Hanks pár nappal ezelőtt, szintén az Instagramon írt arról, hogy feleségével, Rita Wilsonnal több tünet is jelentkezett náluk, ezért elvégezték rajtuk a koronavírus-tesztet, ami pozitív lett, emiatt megfigyelés alatt tartják őket. Később megosztották azt is, milyen zenét hallgatnak a karanténban.