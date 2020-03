A Fekete Özvegy premierje is csúszik a koronavírus miatt

Elhalasztják a részben Budapesten forgatott Fekete Özvegy premierjét a koronavírus-járvány miatt, írja a Variety. A Scarlett Johansson főszereplésével készült filmet május elsején mutatták volna be világszerte. A gyártó Disney két másik film bemutatójának elhalasztásáról is döntött, a Dev Patel főszereplésével készült Charles Dickens adaptáció, a The Personal History of David Copperfield és a The Woman in the Window bemutatója szintén csúszik.

A Disney korábban már olyan szuperprodukciók premierjének elhalasztásáról döntött, mint a Mulan, Az új mutánsok vagy az Antlers című horror. A Fekete Özvegy premierjének eltolását azért halogatták, mert reménykedtek abban, hogy legalább ezt a nagy filmjüket be tudják mutatni a tervezett időpontban. De miután a koronavírus amerikai terjedése miatt sorra zárnak be a mozik, többek között New York, New Jersey Ohio, Pennsylvania és Washington államokban, meg kellett hozniuk a döntést.

Más stúdiók korábban olyan filmek bemutatóinak elhalasztásáról döntöttek, mint a Halálos iramban 9, az új James Bond, a Nincs idő meghalni vagy a Hang nélkül című nagy sikerű horror második része.