Kiengedték a kórházból a koronavírusos Tom Hankst és feleségét

Miután megkapták a kezelést, kiengedték a kórházból Tom Hankst és feleségét, Rita Wilsont, akiket öt nappal korábban diagnosztizáltak koronavírussal – írja a BBC. Most házi karanténban várják a gyógyulást.

A házaspár visszavonult Queenslandben bérelt házukba, és jó ideig most el sem hagyják azt.

A színész épp egy Elvis Presley-filmet forgat Ausztráliában, és Elvis menedzserét, Tom Parker ezredest alakítja. A rendező Baz Luhrmann. Hanks március 12-én jelentette be Instagramon: egy ideje már fáradtnak és betegnek érezték magukat, izomfájdalomra is panaszkodtak. Feleségének hőemelkedése is volt. Mindezek miatt elvégezték rajtuk a koronavírus-tesztet, ami pozitív lett.

Néhány nappal később azt írták: "Koronavírusunk van, de izoláltak minket, úgyhogy szerencsére nem fogunk megfertőzni másokat. (...) Nem aggódunk a jövő miatt, mindannyiunknak azt kell tennünk, hogy követjük a szakértők tanácsait, hogy túljussunk ezen, illetve vigyáznunk kell egymásra, nem igaz?"

Ausztráliában egyébként 375 koronavírusos esetet regisztráltak, ebből 68-at Queenslandben.

A sztárvilágból azóta egyre többen fertőződtek meg a vírussal, köztük Idris Elba, Olga Kurylenko egykori Bond-lány, valamint Trónok Harcában a Vadak egyik vezérét, Óriásölő Tormundot alakító Kristofer Hivju is.