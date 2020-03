Élet a szellemmoziban: elmentünk az egyik utolsó magyar vetítésre

Hogy biztonságosabb itt ülni, mint felszállni a hetes buszra, az biztos – állapítom meg péntek este, az egyik legzsúfoltabb mozis csúcsidőszakban, az egyik legnépszerűbb budapesti moziban, a Westendben lévő Cinema Cityben. Nagyjából huszadmagammal egy több mint kétszáz fős teremben, több méternyi távolságra bárkitől.

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzet első intézkedései ugyanis még hagytak egy lehetőséget a moziknak és más kulturális események szervezőinek, hogy tovább működjenek, amennyiben nem engedték, hogy egy zárt térben többen gyűljenek össze, mint 99 ember. Ennek a kiskapunak a kihasználását sokan elítélték, a koncertjeiket lefújó koncertszervezők is kikeltek felelőtlennek nevezett kollégáik ellen, akik kistermi bulik megtartását tervezték. A legnagyobb magyar mozihálózat, a Cinema City mindenesetre úgy döntött, él a lehetőséggel, és bár nem adnak el 99-nél több jegyet egy vetítésre sem, de nem zárnak be. A kormány hétfőn, március 16-án ezt a kiskaput is becsukta, de mi még elmentünk az egyik utolsó ilyen vetítésre.

Buda Andrea, a magyar Cinema City hálózat vezetője ugyanakkor leszögezi az Index kérdésére: egyáltalán nem kiskapukat akartak keresni, hanem csakis azt tartották szem előtt, hogy ameddig lehet, fizetést tudjanak adni a munkatársaiknak, még azon az áron is, hogy egyébként ilyen kevés nézővel anyagilag nem érte meg nyitva maradni.

Péntek este egyébként nem tűnt szellemkastélynak a Westend: egyáltalán nem volt zsúfoltság, de nem volt feltűnő a tömeg hiánya sem, nagyjából annyian voltak, mint egy csendesebb, mondjuk reggeli időszakban. De a legtöbben biztosan nem moziba jöttek: szűk félóra alatt talán hárman váltottak jegyet, jelentős egészségügyi kockázatot hordozó, hömpölygő soroknak, egy előcsarnokba zárt embertömegnek híre-hamva sem volt, lényegében üresen állt az egész előtér. A két biztonsági ember, aki azonnal ott termett, hogy ne fotózzam még az üres tereket se, az eddigi fotóimat pedig töröljem, gyakorlatilag megduplázta a létszámot.

Azt ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy mindez nem a mozin múlt, csak az embereken, akik otthon maradtak. Online jegyvásárlás közben ugyanis minden hely foglalható volt, nem volt korlátozva, hogy hányan ülnek egymás mellé, akár közvetlenül egy nagyobb társaság mellé is megvehettem volna a jegyemet. Hasonlóképp aggasztó, hogy nem láttam semmilyen lehetőséget kézfertőtlenítésre, pedig erről eddigre a legtöbb szolgáltató már gondoskodott. Ehelyett csak egy egyszerű „hogyan mossunk kezet” tájékoztatót helyeztek ki a mosdóba – ahol egyébként továbbra is a sok száz ember által összefogdosott fém rudak szolgálnak ajtókilincsül, alkalmanként legalább négyszer kell megfogni ezeket, legalább egyszer kézmosás után.

De odabent, a majdnem üres teremben az ember tényleg szinte karanténban érzi magát – csak az idáig vezető út az, ami miatt mégsem lehetett ezt a kiskapus nyitva tartást biztonságosnak nevezni.

Buda Andrea ugyanakkor elmondja: bár mindenki a 99 fős limitről beszélt, valójában sokkal szigorúbban korlátozták a beengedést, 40-50 főnél egy vetítésre sem árultak több jegyet, hogy még abban az esetben se érhessék el a limitet, ha valami extrém véletlen folytán az összes jelenlévő munkatárs egyazon teremben zsúfolódna össze. (Néhány tucat embernél több egyébként egy vetítésre sem jött el, mondja a cégvezető.) Illetve a Westendben és a Camponában, ahol eddig az előcsarnok felé lehetett távozni is a moziból, változtattak ezen a rendszeren, hogy még a film végén is biztosan maradjon a korlátozott nézőszám.

A Cinema Citynél a jövőről azt mondják: elbocsátások nem lesznek, de a diákmunkásokat (akik nem a céggel, hanem a munkaközvetítővel állnak szerződésben) nem tudják tovább alkalmazni. Buda Andrea a bíráló megjegyzésekre reagálva közli: amíg a jogszabály erre lehetőséget biztosított, nyitva maradtak, de amint utasítást kaptak a bezárásra, azonnal így tettek.

Azt mindenesetre nem lehet mondani, hogy a hétvégén kiürültek volna a mozik: a Filmforgalmazók.hu adatai szerint péntektől vasárnapig valamivel több mint 20 ezren mentek el moziba, ami az egészségügyi kockázatokat tekintve azért egyáltalán nem nevezhető elhanyagolhatónak. Ez ugyanakkor 84 százalékos visszaesést jelent az előző héthez képest, ami becsléseink alapján nagyobb mértéket jelent, mint amit a termenként 99 fős korlát feltétlenül jelentett volna. (Részben azért, mert sok mozi már a veszélyhelyzet kezdetén bezárt.) A „békeidőhöz”, például a január 23-i hétvégéhez képest ennél is nagyobb, több mint 90%-os visszaesésről van szó – ezek a számok azt mutatják, hogy a rendeleti intézkedésektől függetlenül pénzügyileg sem igazán érte volna meg nyitva tartani a mozikat.

Húszezerrel kevesebb lehetőség maradt a vírus terjesztésére.

Borítókép: MTI Fotós: Mónus Márton