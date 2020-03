Ha az ember nem mehet moziba, a mozi megy el az emberhez

Ahogy Magyarországon, a világ egyre nagyobb részén zárnak be a mozik, ami teljesen érthető döntés: több száz ember, összezárva, közel egymáshoz, egy hatalmas, alapos fertőtlenítésre szoruló térben, ahol a beengedés és a kiengedés is általában azzal jár, hogy ez a sok száz ember még kisebb folyosókra, előterekbe tömörül. Ellentéte mindennek, amit a szakértők és hatóságok javasolnak, azzal az élen, hogy a mozi miatt ki kell mozdulni a lakásból, ami aztán végképp nem ajánlott.



A magyar mozik majdnem egy hétig tudták tartani a frontot azzal, hogy például 99 belépőnél meghúzták a határt, de ezzel csak üzleti, nem feltétlenül felelős járványügyi döntést hoztak, Orbán Viktor miniszterelnök pedig a hétfői parlamenti felszólalásában kijelentette, hogy a mozikat kerek-perec bezáratják, a kiskapuknak annyi. Ezzel viszont buktuk egy időre a mozipremiereket is, sőt, a múlt héten bemutatott filmeknek (például a Vin Diesel főszereplésével készült Bloodshot) esélyük sincs kifutni magukat, már ami a jegyvásárlást illeti.

Úgy néz ki, hogy az Egyesült Államokban már léptek is emiatt, először a Universal jelentette be, hogy a szokásosnál hamarabb, még márciusban elérhetővé fogja tenni azokat a filmeket, amiket nemrég mutattak be, vagy csak be fognak ott mutatni. Ezek a filmek Magyarországon is hasonló helyzetben vannak, de akkor nem húznám tovább az időt, az egyelőre említett filmek a következők:

az Emma. (igen, ponttal a címben) című Jane Austen-adaptáció

a Vadászat című horror, amiben gazdag emberek vadásznak szegényekre. A film premierjét egyszer már el kellett halasztani, mert a Trump-támogatók szerint erőszakot szított volna, most egy hét után muszáj volt Amerikában is levenni műsorról

a Trollok a világ körül című animációs gyerekfilm, ami még bemutató előtt áll

az A láthatatlan ember című, nálunk is mozikban nagy sikerrel futó horrorfilm, Elizabeth Moss főszereplésével

Igazi konkrétumok a Trollok a világ körül-ről derültek ki, a film aznap fog digitális felületekre kerülni, amikor eredetileg bemutatták volna, azaz április 10-én, és 19,99 dollárért lehetne megvásárolni, egy későbbi időpontban pedig ennek a töredékéért egy meghatározott időre kölcsönözni. A többi filmről úgy tudni, hogy ezen a héten pénteken jelenhetnek meg, írta a Hollywood Reporter.

A Universal után a Warner is lépett, ők a Ragadozó madarak című képregényfilmet fogják sokkal hamarabb otthoni platformokon kiadni, a Margot Robbie főszereplésével készült film még elvileg a mozik műsorán volt, amikor elérték a bezárások, a tervek szerint március 24-én már meg lehetne vásárolni, majd áprilisban kölcsönözni is, legalább is a Variety szerint.



A két stúdió döntése azért érdekes, mert nem senki által nem ismert, eldugott függetlenfilmekről van szó, hanem népszerű, kifejezetten a közönség ízlésére hangolt filmekről, amik még pénzt is termeltek, és még termelhettek is volna, ha nincs a kötelező mozibezárás. De megtörtént, és a fentebbi döntésekkel a két stúdió precedenst teremthet, amennyiben az elkövetkező hetek premierjei közül más esetekben is úgy döntenek, hogy nem halasztanak, inkább megpróbálják a bevételt összegereblyézni a digitális eladásokból. A dolog rizikós is, hiszen amint egy ilyen film megjelenik fizetős formában az interneten, nem sokkal később már egészen biztosan a torrentoldalakon is fel fog bukkanni, ugyanolyan jó minőségben, mintha 20 dollárt kifizettünk volna érte.



A precedens ugyan érdekes, de nehéz megmondani, hogy Magyarországon mik lesznek a lehetőségeink, ugyanis ami az Egyesült Államokban megjelenik az iTunes kínálatában, az nem biztos, hogy nálunk is elérhető, az Apple boltjában csak onnan lehet sejteni, hogy valami megjelent, hogy már jelen van az adatbázisban. Úgyhogy péntekig mi sem tudjuk, hogy lesz-e könnyen elérhető A láthatatlan ember, sőt, a film magyar forgalmazójának sem voltak információi, sem erről, sem a többi filmről.

Fekete Özvegy elhalasztva A cikk megírása után jelent meg a hír, hogy a Disney lefújta a Fekete Özvegy premierjét is, és ismeretlen időpontra halasztotta. A cég alá tartozó, kisebb filmeket forgalmazó Searchlightnál szintén törölték a The Personal History Of David Copperfield és a magyar premierdátummal is rendelkező A nő az ablakban című filmeket a járvány miatt. (Variety)

Mindenesetre megkérdeztünk még magyar filmforgalmazókat, hogy készülnek-e bármi mással. A Fórum Hungary (aminek a következő Magyarországon bemutatott filmje a Scarlett Johansson főszereplésével készült Marvel-akciófilm, a Fekete Özvegy, április 30-án) közleménye szerint ha valaminek elmarad a premierje, azok majd később fognak moziba kerülni, de a cégnek nincsen tudomása hasonló döntésekről az általuk forgalmazott filmekkel kapcsolatban. A Ragadozó madarakat forgalmazó Intercomnak sincsenek információi a hazai digitális premierről.

A kisebb magyar forgalmazók viszont aktívabbak lesznek a következő időszakban. Az ADS Service (Nyelés, Talpig fegyverben) egyelőre vizsgálja a különböző lehetőségeket a márciusi-áprilisi megjelenéseket illetően. A Mozinet például az egyik idei premierjét sokkal gyorsabban fogja a digitális boltok polcára tenni, a román A hegyek szigete a tervezettnél korábban, áprilisban lesz majd elérhető a Telekom és a UPC videótáraiban, illetve a forgalmazó saját Vimeo-oldalán, valamint néhány további jövőbeli megjelenést is finomhangolnak még, így azok előbbre kerülhetnek. A saját Vimeo-oldal egyébként nem olyan ritka, a Mozineten kívül van ilyen a rétegfilmeket forgalmazó Magyarhangyának, ahol bagóért lehet olyan remek filmeket nézni, mint a Lady Macbeth és a Gyújtogatók, és a Cirkónak, ahol szintén bagóért lehet megtekinteni a Bolti tolvajok vagy a Határeset című filmeket. A Vimeo-oldalakon csak kölcsönzésre van lehetőség, azaz nem fogunk birtokolni egy digitális másolatot a filmből, csak 24 óraig nézhetjük meg, de akkor bármennyiszer.



A VOD, vagyis a video-on-demand egy jó megoldás lehetne a bevételektől teljesen eleső filmgyártóknak, és azoknak is, akik szívesen fizetnének egy filmért, hogy hamarabb, és főleg, legálisan nézhessék meg a mozi helyett otthon. A kérdés az, hogy mennyire lesz ebből trend, bizonyos szuperprodukciókat már most hónapokkal eltoltak, az új James Bond-film premierje novemberre, a következő Halálos iramban-film 2021-re csúszott át, az élőszereplős Mulan bemutatóját egyelőre lemondták. Nyilván egy halálos áldozatokkal járó világjárvány közepén nem az a legfontosabb dolog, hogy mikor lehet megnézni Vin Dieselt, ahogy ugrat egy lehetetlent az autójával. Viszont ha ennyire közhelyes kikapcsolódásra sincsen lehetőség, az már tényleg aggasztó.

