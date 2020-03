Októberre mernek mozipremiert tenni a magyar forgalmazók

"Trollok a világ körül című animációs film bemutatójának új dátuma: 2020. október 29." - közölte a film forgalmazója. A Trollok a világ körül a 2016-os Trollok című animációs film folytatása, amelyet idén április 2-án mutattak volna be Magyarországon. Aztán jött a koronavírus-járvány, bezártak a mozik, a tavaszi premierek pedig elmaradtak.

A magyar forgalmazó döntése azért is érdekes, mert a Universal nemrég jelentette be, hogy a film aznap fog digitális felületekre kerülni, amikor eredetileg bemutatták volna Amerikában, azaz április 10-én. 19,99 dollárért lehetne megvásárolni, egy későbbi időpontban pedig ennek a töredékéért egy meghatározott időre kölcsönözni. Vagyis, ha nem is magyar szinkronnal, de a film hamarosan elérhető lesz.

Ugyanez a helyzet a Vadászat című horrorral, amiben gazdag emberek vadásznak szegényekre. A film premierjét egyszer már el kellett halasztani, mert a Trump-támogatók szerint erőszakot szított volna, most egy hét után muszáj volt Amerikában is levenni műsorról. Ez is elérhető lesz hamarosan digitálisan, de ebben az esetben a magyar forgalmazó úgy döntött, hogy az itthoni mozipremier teljesen elmarad.

A Universal után egyébként a Warner is lépett, ők a Ragadozó madarak című képregényfilmet fogják sokkal hamarabb otthoni platformokon kiadni, a Margot Robbie főszereplésével készült film még elvileg a mozik műsorán volt, amikor elérték a bezárások, a tervek szerint március 24-én már meg lehetne vásárolni, majd áprilisban kölcsönözni is.