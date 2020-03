Hamarosan újranyithatnak a kínai mozik, Harry Potter is érkezik

Miközben Európában és Amerikában éppen bezárják a mozikat a koronavírus-járvány elleni óvintézkedések miatt, és sorra jelentik be, melyik nagy filmfesztiválok maradnak el, legutóbb például a cannes-i filmfesztivált törölték, a pandémia kiindulópontjának számító Kínában éppen azon dolgoznak, hogy március végén újraindítsák a mozikat, írta a Deadline.

A lap most arról is beszámolt, hogy a Warner Bros. rögtön be is jelentette: a Harry Potter és a bölcsek köve című film 4K, 3D remaszterelt változatával megjelennének az újranyitó kínai piacon. Hogy a Kínában nagyon népszerű varázslótanoncokról szóló film újrafényezett változatának a kínai holdújév, vagyis január óta zárva tartó és a remélhetőleg a következő hetekben magához térő kínai mozihálózatban mikor lesz a bemutatója, egyelőre nem tudni, de a Warner a hivatalos Weibo-oldalán már közzétette a film kínai feliratos plakátját,

A varázslat érkezik!

beharangozó szöveggel.

A kínai mozik újranyitásánál azt tervezik az üzemeltetők, hogy két hullámban próbálják visszacsalogatni a látogatókat a színházakba. Első körben március végéig kínai blockbusterek kerülnének ismét a vászonra, mint például a 2019-es sci-fi, a Vándorló föld (The Wandering Earth) vagy a Wolf Warrior 2. A legtöbb üzemeltető azt tervezi, hogy az ekkor befolyt bevételeket teljes egészében a kasszában hagyják, hogy ismét erőre tudjon kapni a két hónapra teljesen leállított ágazat.

A következő hullámban pedig olyan Hollywoodból érkező filmeket nézhetnének a kínai mozilátogatók, amiknek a vetítését leállították korábban; például az 1917, a Jojo Nyuszi vagy a Sonic, a sündisznó is látható lesz majd várhatóan április közepe és vége között.

Az amerikai filmek közül az első valóban megerősített cím a Harry Potter és a bölcsek köve, ami várhatóan a tengerentúli filmek első turnusában érkezik majd a kínai mozikba.