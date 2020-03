Ridley Scott: okostelefonos jegyrendszert kellene bevezetni a járvány idejére

Az egész világon végigsöprő koronavírus-járvány természetesen a filmvilág működését is leállította. Számtalan egyéb film mellett a 82 éves rendezőlegenda, Ridley Scott most készülő alkotásának, a 14. századi Franciaországban játszódó The Last Duel című filmnek a munkálatait is szüneteltetik.

Az egy hónapos franciaországi munkálatok után úgy döntött a stáb, nincs értelme várni, hogy bekövetkezzen az elkerülhetetlen, az a legjobb, ha egy időre félrerakják a kamerát. Egyelőre csak annyit lehet tudni a Matt Damon és Ben Affleck főszereplésével készülő filmes projekt folytatásáról, hogy a forgatás csak akkor indul el újra, ha minden visszatér a normális kerékvágásba.

A félig kényszerű, félig önkéntes szünet idejére Los Angeles-i otthonába visszavonult mester a Varietynek beszélt arról, hogy mi gondol, hogyan kezelik a világ vezető politikusai a koronavírus-világjárványt.

Donald Trump elnökkel kapcsolatban a rendező elég szűkszavúan fogalmazott:

Ez a narancsfejű fickó, aki bennünket vezet, bolond, nemdebár?

Trumppal ellentétben azonban a filmes dicsérte Andrew Cuomót, New York állam kormányzóját, akiről azt mondta, hogy a politikus feltette magát a térképre azzal, ahogy a koronavírus-helyzetre reagált. Egyébként Ridley Scottnak eléggé lesújtó véleménye van úgy általában a világ politikai elitjéről. Szerinte ha megnézzük, hogy kik vezetik a világot, azt látjuk, hogy a politikusok egyik fele idióta, a másik fele pedig despota. Csak nagyon kevés olyan politikus van, aki tényleg valamirevaló.

A Variety újságírója megkérdezte a rendezőt, hogy mit javasolna a politikusoknak, mit kellene máshogy csinálniuk a mostani rendkívüli helyzetben. Erre a kérdésre Ridley Scott azt felelte, ő háborús gyerek (1937-ben született), és a háború idején ők mindent jegyrendszerben kaptak: az élelmet, de akár még a könyveket is.

A rendező szerint most is be kellene vezetni a jegyrendszert, mert az emberek túl sok élelmiszert vásárolnak, ami aztán megromlik.

Szerinte az okostelefonjaink tökéletes eszközök lennének arra, hogy azzal lehessen működtetni a jegyrendszert, mert minden egyes alkalommal, amikor vásárolunk a boltban, meg lehetne vele határozni, hogy hol a limit. "Az ember rendeljen, és maradjon nyugodt" – parafrazeálta a híres mondást a rendező.

Arra a kérdésre, hogy szerinte milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy megállítható legyen a vírus terjedése, azt mondta, hogy

mindenkinek otthon kell maradnia.

Szerinte a legtöbben, akik átesnek majd a betegségen, csak enyhe vagy esetleg a komolyabb influenzához hasonló tüneteket fognak észlelni magukon, de az időseknek, tehát neki is, jobban kell figyelniük.

És én nagyon óvatos is vagyok. Vissza akarok térni, és be akarom fejezni a filmemet Matt Damonnal

– mondta. Az önkéntes karantén idejét pedig hasonlóan Anthony Hopkinshoz, Ridley Scott is a festészetnek szenteli.