Változtattak a Golden Globe-díj szabályain a koronavírus-járvány miatt

A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben változtatásokat hajtott végre a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete (HFPA) a jövő évi Golden Globe amerikai filmes és tévés díj szabályain, írja a Varietyre hivatkozva az MTI.

Bár Kínában már kezdik újranyitni a mozikat és a vetítőtermeket, a világ többi részén egészen biztosan még sokáig zárva maradnak az intézmények, és az alkotók sem tudnak olyan szabadon utazni, mind eddig tehették. A megváltozott körülmények között a HFPA ideiglenesen felfüggesztette azt a szabályt, hogy a jelentkező film készítőinek a szervezet tagjai előtt egy olyan Los Angeles-i moziban kell levetíteniük a filmjüket, amely mind az újságrói szervezettől, mind az alkotóktól független.

Az új szabály szerint a filmet minden érintett megnézheti otthon is - lévén, hogy ez technikailag ma már nagyon könnyen kivitelezhető, a filmesek egyszerűen eljuttatják a döntnököknek az alkotásuk vetítési linkjét vagy a film DVD-másolatát, amit akkor tudnak megnézni az újságírók, amikorra egy adott film forgalmazója a korábban is bevett módszer szerint lefoglalta az alkotás vetítési időpontját.

A filmek bemutatási szabályain is változtattak a Golden Globe szervezői. Eddig azok kerülhettek a versenybe, amelyeket december 31-ig legalább hét napon át vetítettek moziban Los Angeles térségében, vagy megtekintésenkénti díj ellenében elérhetővé tették őket. Természetesen a koronavírus-járvány idején ennek a szabálynak a betartása is aránytalan hátrányba hozhat sok alkotót, ezért a változtatás szerint azok a filmek is jelöltek lehetnek, amelyek mozipremierjének kezdetét Los Angelesben március 15. és április 30. közöttre tervezték.

A Golden Globe-díjat odaítélő szervezet tájékoztatása szerint folyamatosan figyelni fogják a járvány hatásait a filmiparra, és ha szükséges, további változtatásokat hoznak, vagy kiterjesztik az időbeli kereteket.