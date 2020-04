A járvány miatt csúszhat az új Pókember-film

A járvány miatt nehéz helyzetben van a világ filmipara is, a legtöbb helyen teljesen leálltak a forgatások. A CBR most azt írja a Brit Filmintézetre hivatkozva, hogy a járvány miatt csúszik többek között a következő Batman-film, illetve az élőszereplős Kis hableány a Disney-től. A hírek szerint veszélyben a harmadik Pókember-film is.

A szuperhősös produkcióknak egyébként sem túl könnyű időszak a mostani, hiszen a Fekete Özvegyet végül nem az eredetileg tervezett májusban mutatják be, de felfüggesztették több Marvel-produkció gyártását, így a Shang-Chit, a Disney+-ra készülő WandaVisiont és a Winter Soldier and Falcont is.

A Tom Holland főszereplésével készülő harmadik Pókember-filmet nyáron kezdték volna el forgatni, és 2021 júliusára tervezték a bemutatót, de a mostani forgatás elhalasztásával valószínűleg ezt a dátumot is el kell tolni.