Karanténhorrort rendezett a lakásában a Shazam! és az Annabelle 2. rendezője

Ingyen megnézhető, a saját házában játszódó karanténhorror-rövidfilmet rendezett David F. Sandberg a felesége szereplésével. A rendező a Shazam! és az Annabelle 2. előtt több hasonló kisfilmmel kezdte a pályafutását.

Nemcsak a hollywoodi, de a függetlenfilmes ipar is lényegében teljesen leállt a koronavírus-járvány miatt, mivel nemhogy a forgatási helyszínekre nem lehet elutazni, de még több ember egy helyen tartózkodása is erősen ellenjavallott tevékenység. De David F. Sandberget nem hozta zavarba a szituáció: ő már hollywoodi karrierje kezdete előtt is saját otthonában, saját feleségével, egy kamerával forgatott kisfilmeket.

A Shadowed (nagyjából Leárnyékolva) című kisfilmmel most visszatért a pályája kezdeteihez: a főszereplő a háromperces horrorban azt veszi észre, hogy miután kialszik a fény, ott nem lévő tárgyak vetnek árnyékot a falaira. Aztán már nem csak tárgyak.

Sandberg azt írja a Twitterén, a Shadowed az Amikor kialszik a fény című nagyjátékfilmjének egyfajta kísérődarabja. Arról a filmről – amelynek egyébként szintén egy hasonló rövidfilm szolgált az alapjául – mi is írtunk annak idején, kritikánk ide kattintva olvasható:

Sandberg többi rövidfilmje pedig ide kattintva nézhető meg.