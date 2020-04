Alig pár héttel azután, hogy koronavírus diagnosztizáltak nála, Tom Hanks feleségének megvolt az első kvázi nyilvános szereplése, ő énekelte el ugyanis az Egyesült Államok himnuszát a NASCAR vasárnapi virtuális versenye előtt. Rita Wilson természetesen nem hagyta el otthonát, fia, Truman Hanks rögíztette, ahogyan édesanyja énekel - írja a CNN.

Tom Hanks március 12-én, az Instagramon jelentette be, hogy ő és felesége megfertőződött a koronavírussal, emiatt karanténba kerültek, és megfigyelés alatt tartják őket. A színész éppen az Elvis Presley-filmet forgatta Ausztráliába, amikor mindkettejüknél jelentkeztek a tünetek. A házaspár többször is bejelentkezett a karanténból, és március 17-én már ki is engedték őket a kórházból, március 27-én pedig visszatérhettek Los Angelesbe.

Mindenkinek köszönet Ausztráliában, akik gondunkat viselték. Az ő törődésük és iránymutatásuk tette lehetővé, hogy visszatérjünk az Egyesült Államokba. És köszönet mindenkinek, akik jókívánságaikat küldték nekünk, Rita és én is nagyra értékeljük.

-írta Hanks.