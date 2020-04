Meghalt az egyik leghíresebb Bond-lány

94 éves korában meghalt Honor Blackman, aki többek között a hírhedt Pussy Galore nevű Bond-lányt alakította az 1964-es Goldfinger című James Bond-filmben.

A hírt Blackman családja jelentette be a Guardiannek.

Blackman leginkább a hatvanas években volt híres, a Bond-film mellett állandó szerepe volt a Bosszúállók című tévésorozatban, aminek semmi köze nem volt a Marvel-birodalomhoz, illetve ő játszotta Hérát az 1963-as Az aranygyapjú legendájá-ban. A kilencvenes években a The Upper Hand című tévésorozatban tűnt fel rendszeresen. Többször is játszott színpadon, a Kabaré vagy a My Fair Lady feldolgozásaiban. A kétezres években is egy színpadi műsorral, az Honor Blackman As Herself című előadással turnézott, amiben többek között a hatvanas évekbeli sikereiről és az életéről beszélt.