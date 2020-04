Még egy forgalmazó kiszagolta a filmek jövőjét

A Cirko és a Magyarhangya mellett az ADS Service is elindított egy VOD (azaz video-on-demand) szolgáltatást, aminek a lényege az, hogy az általuk forgalmazott, moziban játszott, vagy a járvány miatt elmaradt bemutatójú filmeket egy kisebb összegért meg lehet nézni online.

Az ADS dedikált oldalán egyelőre a következő filmek elérhetőek, 2 dolláros (kb. 700 forintos) kölcsönzési díjért, amiért cserébe 24 óránk van megnézni a filmet, vagy 3 dolláros (kb. 1000 forintos) vételi díjért, amiért örökre a gyűjteményünk része lesz.

A cikk írásának pillanatában ezeket a filmeket lehet megnézni a portálon:

Nyelés

Tess és én

Zöld könyv

BUÉK

Kölcsönlakás

Amikor lehunyod a szemed

A viszkis

A fegyvertelen katona

Kivégzési parancs

Budapest Noir

Dino kaland

Khumba

Pelyhes - Kalandra fel

A ks vámpír

Graffalo és barátai

Nyuszi suli

Ghostland - A rettegés háza

Bűbáj herceg és a nagy varázslat

Az igazán érdekes címek a magyar filmek, amikből most többet is el lehet érni egy felületen, illetve a Nyelés, amit eredetileg márciusban mutattak volna be a mozik itthon, de a rendelkezések miatt jobbnak látták eltolni. Az ADS szerint a kínálatot folyamatosan fogják bővíteni, és olyan filmek is lesznek, amiket eredetileg moziban terveztek bemutatni.

