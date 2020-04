A Robin Hood rajzfilmet sem kerüli el a Disney élőszereplős őrülete

Az oroszlánkirály, az Aladdin és a Mulán után újabb klasszikus meséjét dolgozza fel élőszereplős változatban a Disney: ezúttal az 1973-as, állattokkal életre keltett Robin Hood került terítékre, aminek újraírt változatát kizárólag a Disney Pluson lehet majd megnézni – írja a Hollywood Reporter.

A karakterek az élőszereplős-CGI-hibridben is antropomorfizált állatok lesznek, szóval Robin Hood marad róka, Nottingham seriffje megint farkas lesz, János herceg pedig élőben is szophatja a hüvelykujját oroszlánként. Az új film musical lesz, ami nem is meglepő, tekintve, hogy az eredeti rajzfilm is tele volt dalokkal, a Love címűt még Oscar-díjra is jelölték.

Fotó: Walt Disney Pictures

Az új Robin Hoodot a leginkább a két éve a magyar mozikat elkerülő, a kritikusok szerint remekül sikerült Blindspotting miatt ismert Carlos López Estrada rendezi, a forgatókönyvért pedig a Susi és Tekergő élőszereplős verzióján is dolgozó Kari Granlund felel majd. Azt viszont nem tudni, hogy a gyártás mikor kezdődik majd el a koronavírus-járvány miatt tetszhalott állapotban lévő filmipar helyzete miatt.

A Robin Hood nem az első film, amit csak a Disney Pluson lehet megnézni – a korábban emlegetett Susi és Tekergő is csak ott jelent meg –, de az, hogy a film a streamingplatformon jelenik meg, elég sokatmondó. Az olyan kultfilmeket, mint az Aladdin és Az oroszlánkirály, simán volt értelme moziba küldeni, hiába voltak ugyanis csapnivalóak, globális bevételek terén simán átlépték az egymilliárd dolláros határt. A kevésbé népszerű alkotásoktól ezt nem lehet elvárni, arra viszont tökéletesek, hogy erősítsék a Disney egyébként is hasító streamingplatformjának portfólióját – pont emiatt került az eredetileg mozikba szánt Artemis Fowl film is ide.

Ugyan a szolgáltatástól jelenlegi állapotában mi nem voltunk elájulva, a Disney Plus mégis rettentően gyorsan vált népszerűvé, és már 50 millió feliratkozó fölött jár.