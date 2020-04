Itt látható a Kripta kabaré

Szabó Réka A létezés eufóriája című, sok fesztiválon díjazott dokumentumfilmjével ismert rendező előző, szintén fesztiváldíjas, de itthon alig futtatott filmjét, a 2014-es Gyászfilmet nézhetik meg olvasóink most az Indafilmen. Az önnön művészetük gyászszertartására érkező művész-kísértetekről szóló film most különös aktualitást kapott a rendező szerint: "egyrészt most a karantén alatt ráérnek megnézni, másrészt amiatt is aktuális, hogy most aztán tényleg totál homályos, hogy mi lesz a színházak sorsa, pláne a függetlenek hogyan tudnak életben maradni."

Szabó Réka kortárstánc-koreográfus 2002-ben alapította saját társulatát, a Tünet Együttest. Két, itthon mostanáig alig futtatott, de fesztiválokon díjazott rövidfilmje közül az első a 2010-es Árnyékfilm, a második a 2014-es Gyászfilm volt. A Gyászfilm sok fesztiválon járt Makaótól Londonig, Bukaresttől a Mediawave-ig, többféle díjat is nyert.

Gyászfilm

A 2019-es A létezés eufóriája volt a rendező első egész estés filmje, ezzel is több fesztiválon nyert, például nagydíjat a Kritikusok Hetén Locarnóban. A 90 éves holokauszttúlélő Fahidi Évával és Emesével, a nála közel 60 évvel fiatalabb táncosnővel rendezett 2015-ben egy darabot, majd a próbafolyamatról készítette a werkfilmet.

Az Indafilmen most megtekinthető, 7 perces Gyászfilm című alkotása a Katona József Színház és a Tünet Együttes koprodukciójában 2010-ben bemutatott Gyász című, 100 perces előadás alapján készült. A film nyáron három nap alatt forgott a kőbányai pincerendszerben a nyirkos hidegben. Egy képzőművészeti igényű kísérleti táncfilm lett, amiben a szöveg csak egy dal erejéig kap szerepet. A produkcióhoz filmes partnerek csatlakoztak: Pohárnok Gergely operatőr, illetve a Laokoon Film filmgyártó cég.

Művész-kísértetek érkeznek a kisfilmben egy gyászszertartásra, műsorszámaikkal vesznek végső búcsút múltjuktól. Gyászmisét jöttek tartani egy temetésre, és csak szépen lassan derül ki, hogy ők a halottak. A filmben a Tünet Együttes állandó művészei, Gőz István, Szász Dániel, Dózsa Ákos, Egyed Bea, Furulyás Dóra, Góbi Rita mellett a Katona József Színház egykori és jelenlegi színészei, Elek Ferenc, Fekete Ernő, Hajduk Károly és Rezes Judit is feltűnnek.

Pohárnok Gergely operatőr és Szabó Réka rendező a Gyászfilm forgatásán 2014-ben

A film alapjául szolgáló Gyász című előadás 2010-ben született. A Kamrában a nézőket kiscsoportokban egy ingatlanos (Gőz István) fogadta, aki végigvezette az érdeklődőket, és ecsetelte az épület előnyeit: "mi mindent lehetne ebből csinálni!". A lakók mindennek örülnének, ami nem színház. Az előadás végén elárverezték a művészetüket, meg lehetett venni Hajduk Károly dalát, Góbi Rita angolspárgáját, de lehetett venni igazi színházi katarzist is. "Benne volt a levegőben valami vége-szag - pedig az még csak a vég kezdete volt – a függetlenek azóta agonizálnak. A hatalom föl és le dobál minket kénye kedve szerint, ennek ad, attól elvesz, nincsenek átlátható szakmai mércék, és nincs megbecsülése a kortárs művészetnek" – tette hozzá még a darab aktualitásáról a rendező.