Sam Raimi rendezi a Doctor Strange folytatását

Február óta lehetett sejteni, de Raimi csak most erősítette meg, írja a Comingsoon.

A téma egy beszélgetésen jött fel, ahol Raimi arról beszélt:

Gyerekkoromban imádtam Doctor Strange-t, de nálam ő mindig csak Pókember és Batman után jött, talán az ötödik legnagyobb képregénykarakter volt számomra. Annyira eredetinek tartottam. Amikor volt az a jelenet a Pókember 2-ben, nem gondoltam volna, hogy valaha is Doctor Strange-filmet fogok rendezni.

Raimi a „jelenet” alatt arra gondol, hogy az általa rendezett, 2004-es Pókember 2-ben elhangzik egyszer Doctor Strange neve, amikor a filmben Jonah Jameson és Ted Hoffman arról beszélnek, milyen gonosz név illene Otto Octavius karakteréhez (később egyébként Doktor Oktopusz lesz):

Eleinte úgy volt, hogy a Doctor Strange folytatását a lenyűgöző első részt is készítő Scott Derrickson rendezi. Ő azonban idén januárban „kreatív különbségek miatt” kiszállt a produkcióból. A második rész, teljes címén a Doctor Strange in the Multiverse of Madness megjelenését eredetileg 2021 májusára ígérték, a Comingsoon és az IMDb szerint az amerikai bemutató azonban 2021. november 5-én lesz.