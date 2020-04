Meghalt koronavírusban a Knight Rider és a Magnum producere

A 87 éves Joel Rogosin Kaliforniában, a Woodland Hills idősotthonban halt meg koronavírus miatt. Ő volt az otthon ötödik áldozata, írja a The Wrap.

A Motion Picture and Television Fund szerdán erősítette meg, hogy Joel Rogosin a koronavírus miatt hunyt el. Rogosin főként a Knight Rider és a Magnum producereként volt ismert a szakmában. 1957-ben kezdte pályáját a Columbia Picturesnél, első produceri munkája az 1961-es tévésorozat, a 77 Sunset Strip volt.

Később a '60-as években ő állt például a The Blue Knight mögött, a '70-es években a Magnum producere volt, a '80-as évek Knight Riderének pedig nemcsak producere, hanem írója is volt. Három Emmy-díjra is jelölték munkája elismeréseként.

Az idősotthonban, ahol a producer elhunyt, 13 további bentlakónak és 8 ápolónak lett pozitív a tesztje a vírusra. A koronavírus súlyos pusztítást végzett az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben, noha az utóbbi napokban még a fő gócpontban, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme, az USA-ban már a vírus második hullámától tartanak.